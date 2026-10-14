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Yozgat Sorgun'da sigara bırakma polikliniği ilk hastasını kabul etti

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Yozgat Sorgun'da sigara bırakma polikliniği ilk hastasını kabul etti
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Yozgat'ın Sorgun ilçesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan sigara bırakma polikliniği törenle hizmete açıldı. Poliklinikte ilaçlı ve ilaçsız tedavi uygulanıyor; açılışın ardından ilk hastasını kabul eden poliklinik hizmet vermeye başladı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan sigara bırakma polikliniği törenle hizmete açıldı.

Açılışta konuşan Sorgun Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat, polikliniğin ilçeye hayırlı olmasını dileyerek, tütün ve tütün ürünleri bağımlısı vatandaşları poliklinikten yararlanmaya davet etti.

Sigaranın toplumun önemli sorunlarından biri olduğunu belirten Canpolat, "Sigarayı kendi çabalarıyla bırakamayan vatandaşlarımız, hizmete açılan bu poliklinikten yardım alabilirler. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Akif Karaaslan da poliklinikte ilaçlı ve ilaçsız tedavi yöntemlerinin uygulandığını belirterek, sigarayı bırakmak isteyen vatandaşları bu hizmetten yararlanmaya çağırdı.

Konuşmaların ardından açılışı gerçekleştirilen poliklinik, ilk hastasını kabul ederek hizmet vermeye başladı.

Kaynak: AA
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