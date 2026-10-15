Antalya'da Aksu ve Alanya operasyonunda 750 paket ısıtılmış tütün ele geçirildi

Antalya'nın Aksu ve Alanya ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda kaçak 151 kilogram kıyılmış tütün, 76 paket sigara ve 46 adet elektronik sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aksu ve Alanya ilçelerinde kaçak tütün ve tütün mamullerinin ticareti ile kullanımının önlenmesine yönelik operasyonlar gerçekleştirdi. Antalya ve Alanya Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda yürütülen çalışmalarda şüphelilere ait kolilerde, araçlarda ve bir işletmede yapılan aramalarda 151 kilogram kıyılmış tütün, 750 paket ısıtılmış tütün, 76 paket kaçak sigara, 46 adet kaçak elektronik sigara, 39 paket elektronik sigara ısıtıcısı ve 36 bin 320 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı