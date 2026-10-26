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Adana Pozantı'da iki tırda 6 ton kaçak tütün ele geçirildi, 2 sürücü gözaltına alındı

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Adana'nın Pozantı ilçesinde jandarma ekipleri, Gaziantep'ten İstanbul'a giden iki tırı durdurdu. Tırlarda 6 ton kaçak tütün ile bir miktar sigara ve puro ele geçirildi, gözaltına alınan 2 sürücü işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Adana'nın Pozantı ilçesinde jandarma ekiplerince iki tırda 6 ton kaçak tütün ele geçirildi, sürücüler gözaltına alındı.

Pozantı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gaziantep'ten İstanbul'a giden ve kaçak ürün taşıdığı belirlenen iki tırı Pozantı-Niğde Otoyolu'nda durdurdu.

Tırlarda arama yapan ekipler, kaçak 6 ton tütün ile bir miktar sigara ve puro ele geçirdi.

Ekiplerce gözaltına alınan 2 tır sürücüsü, işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: AA
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