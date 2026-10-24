Bingöl polisinin haftalık çalışmasında 29 şüpheli yakalandı, 3 kişi tutuklandı

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Bingöl'de polis ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen çalışmalarda 29 şüpheli yakalanırken, 3 kişi tutuklandı. Çalışmalarda çok sayıda kaçak sigara, uyuşturucu madde ve çeşitli suç unsurları ele geçirildi.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe birimleri ile KOM, Narkotik, Asayiş ve Çocuk Şube müdürlükleri tarafından yürütülen çalışmalarda 577 paket gümrük kaçağı sigara, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 1 ruhsatsız tüfek, 6 kesici alet ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda ise ifadeye yönelik aranan 9, idari para cezasına yönelik aranan 3 ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 kişi olmak üzere toplam 18 kişi yakalandı. Hapis cezası bulunan şahısların arasında uyuşturucu madde ticareti suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin de olduğu bildirildi.

Yürütülen çalışmalar kapsamında toplam 29 şahıs yakalanırken, 3 kişi tutuklandı, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca 2 kişiye idari para cezası uygulanırken, 17 kişi serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı