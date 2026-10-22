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Karabük'te jandarma operasyonunda 1100 paket doldurulmuş makaron ele geçirildi

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Karabük'te jandarma operasyonunda 1100 paket doldurulmuş makaron ele geçirildi
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Karabük'te bir iş yerine düzenlenen jandarma operasyonunda 1100 paket doldurulmuş makaron, 87 paket gümrük kaçağı sigara ve 1 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Karabük'te bir iş yerine düzenlenen operasyonda doldurulmuş makaron, gümrük kaçağı sigara ve bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince şehir merkezinde bir iş yerinde arama yapıldı.

Aramada bin 100 paket doldurulmuş makaron, 87 paket gümrük kaçağı sigara, 16 elektronik sigara, 1 elektrikli sigara sarma makinesi ve 1 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi.

Operasyon çerçevesinde gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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