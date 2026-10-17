Mardin Artuklu'da kaçakçılık operasyonunda 7.500 paket sigara ele geçirildi

Mardin Artuklu'da kaçakçılık operasyonunda 7.500 paket sigara ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin'in Artuklu ilçesinde kaçak tütün ve sigara ticaretine yönelik operasyonda 7 bin 500 paket bandrolsüz sigara, 2 bin 600 paket ısıtılarak tüketilen tütün mamulü ve 150 elektronik sigara ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Mardin'in Artuklu ilçesinde kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde kaçak tütün ve sigara ticaretine yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda 7 bin 500 paket bandrolsüz kaçak sigara, 2 bin 600 paket ısıtılarak tüketilen tütün mamulü ve 150 elektronik sigara ele geçirildi, 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Kaynak: AA