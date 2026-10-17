Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Mardin Artuklu'da kaçakçılık operasyonunda 7.500 paket sigara ele geçirildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Artuklu ilçesinde kaçak tütün ve sigara ticaretine yönelik operasyonda 7 bin 500 paket bandrolsüz sigara, 2 bin 600 paket ısıtılarak tüketilen tütün mamulü ve 150 elektronik sigara ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde kaçak tütün ve sigara ticaretine yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 7 bin 500 paket bandrolsüz kaçak sigara, 2 bin 600 paket ısıtılarak tüketilen tütün mamulü ve 150 elektronik sigara ele geçirildi, 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA
Batman'da aynı mahallede bir gün arayla iki şüpheli ölüm

Yer: Batman! Aynı mahallede bir gün arayla iki şüpheli ölüm
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'un yanı başına kış geldi! Bu görüntüler az önce çekildi

İstanbul'un yanı başına kış geldi! Bu görüntüler az önce çekildi
Mustafa Sarıgül'den evinin kuşatıldığı iddialarına yanıt: Verilemeyecek hesabımız yok

Mustafa Sarıgül'den evinin kuşatıldığı iddialarına yanıt
Kan donduran yasak aşk cinayeti! Cesedi gömdükleri bahçede düğün yaptılar

Kan donduran yasak aşk cinayeti! Cesedi gömdükleri yerde...

16 yaşındaki Türk pilot Ferrari'de!

16 yaşında tarih yazdı! Helal olsun sana çocuk
Eşiyle tartıştı, yüksek gerilim hattı direğine bağladığı iple intihar etti

Diyarbakır'da korkunç manzara! Yüksek gerilim direğinde bulundu
DEAŞ finans operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı, 4'ü adli kontrolle serbest kaldı

Terör örgütüne operasyonda ele geçirilen para dudak uçuklattı
Akasya Durağı'nın Osman Ağa'sı Cezmi Baskın'ın son hali merak uyandırdı

Bir dönemin Osman Ağa'sı! Ünlü oyuncunun son hali dikkat çekti