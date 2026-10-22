Cem Akaş kimdir? Oğlu Can Akaş'ı kaybeden yazar elektronik sigara için ne dedi?

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Yazar ve Can Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Cem Akaş, oğlu Can Akaş'ı 19 Ekim 2026'da kaybetti. On dokuz yaşındaki Can, üniversite okumak için İtalya'ya gitmeye hazırlanıyordu. Kalp yetmezliği olarak bildirilen ölümü aile elektronik sigaraya bağlıyor.

Can Akaş için cenaze namazı 20 Ekim'de Marmara İlahiyat Camii'nde kılındı ve genç, Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı'na defnedildi. Cenazede edebiyat ve sanat çevresinden çok kişi vardı.

CEM AKAŞ OĞLU İÇİN NE DEDİ?

Cem Akaş, oğlunun ölümünde elektronik sigaranın payı olduğunu söyledi ve bu ürünü zamanında ciddiye almadığı için kendini suçladı. Anlattığına göre Can o gün kötü görünüyordu. Ailesi madde kullanıp kullanmadığını sordu, Can ise yalnızca sigara içtiğini söyledi.

Akaş, masum görünen bu sigaraların akciğerde yaptığı tahribatın yeterince bilinmediğini de söyledi.

CEM AKAŞ KİMDİR?

Cem Akaş yazar, çevirmen ve editör; tam adı Mehmet Cem Akaş. Robert College'ın ardından Boğaziçi Üniversitesi Kimya Bölümü'nü bitirdi. Siyaset bilimi yüksek lisansına Boğaziçi'nde başladı, New York'taki Columbia Üniversitesi'nde devam etti.

Yayıncılığa 1991'de Yapı Kredi Yayınları'nda düzeltmen olarak girdi. Aynı yayınevinde çevirmenlik, editörlük ve yayın yönetmenliği yaptı; 1996-1999 arasında Cogito, Kitap-lık ve Sanat Dünyamız dergilerini yönetti. 1993-1994'te Enis Batur'la birlikte televizyonda Okudukça programını sundu. Bugün Can Yayınları'nın genel yayın yönetmeni.

CEM AKAŞ KAÇ YAŞINDA?

Cem Akaş 1968 doğumlu, bu yıl 58 yaşına girdi. Türkiye'ye 6 yaşındayken geldi.

CEM AKAŞ HANGİ KİTAPLARI YAZDI?

Cem Akaş'ın ilk öyküsü "Gerçeğin Öte Yanında" 1987'de Gergedan dergisinde çıktı. İlk romanı 7, 1992'de yayımlandı. Gizli Hava Müzesi (1995) ve Aşkın Zembereği Uyandığında Kadın Hâlâ Yanımdaydı (2000) öykü kitapları; Balığın Esir Düştüğü Yer (2000) ve üç ciltlik Olgunluk Çağı (2001) romanları. Düzyazı şiir kitabı Belkienisbatur 1993'te, deneme kitabı İse 1999'da çıktı. Levend Eğriboz ve James Whitbread takma adlarıyla da yazdı.

CEM AKAŞ HANGİ ÖDÜLÜ ALDI?

Cem Akaş, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Yusuf Atılgan Roman Ödülü'nü 2026'da Sözcüklerin Anlamı romanıyla kazandı. Yazarın aldığı ilk ödül bu oldu. Akaş, Yusuf Atılgan'ın yayıncısı ve onun üzerine bir derleme kitabın editörü. 1993'te Nokta dergisinin verdiği bir edebiyat ödülünü reddetmişti.

CEM AKAŞ'IN EŞİ KİM?

Cem Akaş, fotoğraf sanatçısı Esra Özdoğan'la evli. Çift, oğulları Can Akaş'ı 19 Ekim'de kaybetti.