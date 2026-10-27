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Kırşehir'de otomobilde 750 paket gümrük kaçağı sigara ve 120 ürün ele geçirildi

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Kırşehir'de otomobilde 750 paket gümrük kaçağı sigara ve 120 ürün ele geçirildi
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Kırşehir'de İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince durdurulan bir otomobilde 750 paket gümrük kaçağı sigara ve 120 ürün ele geçirildi. Olayla ilgili H.İ.M.A. hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Kırşehir'de bir otomobilde 750 paket gümrük kaçağı sigara ve 120 ürün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, gümrük kaçağı olduğu belirlenen 750 paket sigara ve 120 ürün ele geçirildi.

Olayla ilgili H.İ.M.A. hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Kaynak: AA
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