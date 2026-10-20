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Düzce'de pes dedirten görüntü! Bir de el hareketi çekti

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Düzce'de pes dedirten görüntü! Bir de el hareketi çekti Haber Videosunu İzle
Düzce'de pes dedirten görüntü! Bir de el hareketi çekti
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Düzce'de yaşları 7 ile 11 arasında olduğu tahmin edilen iki çocuğun sigara içtiği görüntüler tepki çekti. Kendilerini uyaran vatandaşa el hareketi yapan çocuklardan birinin davranışı da şaşkınlık yarattı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından kullanıcılar, yetkilileri etiketleyerek çocukların ailelerinin bulunmasını ve gerekli girişimlerin başlatılmasını istedi.

Düzce'de yaşları 7 ile 11 arasında olduğu tahmin edilen iki çocuğun sigara içtiği anlar çevredeki vatandaşların tepkisini çekti. Çocukların yaşlarının küçüklüğüne rağmen ellerinde sigara bulunması şaşkınlık yaratırken, kendilerine tepki gösteren bir vatandaşa verdikleri karşılık da dikkat çekti.

TEPKİ GÖSTEREN VATANDAŞA EL HAREKETİ ÇEKTİ

Çocukları ellerinde sigarayla gören vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Bunun üzerine yaklaşık 7-8 yaşlarında olduğu tahmin edilen erkek çocuklardan birinin, kendilerini uyaran vatandaşa el hareketi yaptığı görüldü.

GÖRÜNTÜLERİ İZLEYENLER YETKİLİLERE ÇAĞRIDA BULUNDU

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından çok sayıda kullanıcı, ilgili kurumları etiketleyerek yetkililerin harekete geçmesini istedi. Çocukların ailelerinin tespit edilmesi ve gerekli girişimlerde bulunulması çağrısı yapan kullanıcılar, küçük yaştaki çocukların sigaraya erişiminin önlenmesi ve ailelere yönelik gerekli rehberlik çalışmalarının yapılması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 9 sitede yayınlandı.
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAykut YILDIRIM:

Herkes kendi çocuğunu düzeltmişte sıra başkalarının çocuğuna mı gelmiş. Herkes önce kendi kapısının önünü süpürsün.

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