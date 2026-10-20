Düzce'de pes dedirten görüntü! Bir de el hareketi çekti

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Düzce'de yaşları 7 ile 11 arasında olduğu tahmin edilen iki çocuğun sigara içtiği anlar çevredeki vatandaşların tepkisini çekti. Çocukların yaşlarının küçüklüğüne rağmen ellerinde sigara bulunması şaşkınlık yaratırken, kendilerine tepki gösteren bir vatandaşa verdikleri karşılık da dikkat çekti.

TEPKİ GÖSTEREN VATANDAŞA EL HAREKETİ ÇEKTİ

Çocukları ellerinde sigarayla gören vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Bunun üzerine yaklaşık 7-8 yaşlarında olduğu tahmin edilen erkek çocuklardan birinin, kendilerini uyaran vatandaşa el hareketi yaptığı görüldü.

GÖRÜNTÜLERİ İZLEYENLER YETKİLİLERE ÇAĞRIDA BULUNDU

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından çok sayıda kullanıcı, ilgili kurumları etiketleyerek yetkililerin harekete geçmesini istedi. Çocukların ailelerinin tespit edilmesi ve gerekli girişimlerde bulunulması çağrısı yapan kullanıcılar, küçük yaştaki çocukların sigaraya erişiminin önlenmesi ve ailelere yönelik gerekli rehberlik çalışmalarının yapılması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Haberler.com