Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü Kocaköy'de sigara bırakma polikliniği açtı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü Kocaköy'de sigara bırakma polikliniği açtı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda Kocaköy Devlet Hastanesinde açılan Sigara Bırakma Polikliniği, sigarayı bırakmak isteyenlere danışmanlık ve tedavi sunuyor. Başvuranların bağımlılık düzeyi Mahmut Yılmaz tarafından değerlendirilip bırakma süreci planlanıyor.

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde tütün ve tütün ürünleriyle mücadele kapsamında önemli bir sağlık hizmeti daha hayata geçirildi. Kocaköy Devlet Hastanesi bünyesinde açılan Sigara Bırakma Polikliniği, sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlara profesyonel destek sunmaya başladı.

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda hizmete açılan Sigara Bırakma Polikliniği'nde, Uzm. Dr. Mahmut Yılmaz tarafından sigara bağımlılığıyla mücadele etmek isteyen vatandaşlara muayene, danışmanlık ve tedavi hizmetleri sunuluyor. Sigara kullanımının neden olduğu sağlık sorunlarının önlenmesi, tütün bağımlılığının azaltılması ve toplumda sağlıklı yaşam bilincinin güçlendirilmesi amacıyla faaliyete geçirilen poliklinikte başvuran bireylerin bağımlılık düzeyleri değerlendirilerek, kişiye özel sigara bırakma süreçleri planlanıyor. Poliklinikte sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlara davranışsal destek sağlanırken, gerekli görülen durumlarda uygun tedavi yöntemleriyle süreç takip ediliyor. Böylece vatandaşların sigarayı bırakma sürecinde yalnız kalmamaları ve kalıcı başarı elde etmeleri hedefleniyor.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Emre Asiltürk, koruyucu sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılmasına büyük önem verdiklerini belirterek, "Sigara kullanımı, başta kalp ve damar hastalıkları, solunum yolu hastalıkları ve kanser olmak üzere pek çok ciddi sağlık sorununun önlenebilir risk faktörlerinden biridir. Sağlık Bakanlığımızın koruyan sağlık anlayışı doğrultusunda vatandaşlarımızın yalnızca hastalandıklarında değil, hastalıklardan korunma süreçlerinde de yanlarında olmayı önemsiyoruz. Bu kapsamda Kocaköy Devlet Hastanemizde hizmete açtığımız Sigara Bırakma Polikliniği ile ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızın bu hizmete kendi ilçelerinde ulaşabilmelerini sağlıyoruz. Amacımız, sigarayı bırakmak isteyen her vatandaşımıza bilimsel yöntemlerle destek olmak ve sağlıklı bir yaşama adım atmalarına katkı sunmaktır. Tütün bağımlılığıyla mücadelemizi il merkeziyle sınırlı tutmadan ilçelerimizde de kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Görenleri dehşete düşüren yaratık! Kimse ne olduğunu çözemiyor

Görenleri dehşete düşüren yaratık! Kimse ne olduğunu çözemiyor
Dev havalimanı hedef alındı! ABD'den acil tahliye talimatı

Dünyanın en büyük havalimanına saldırı bölgenin boşalmasına sebep oldu
Rusya bir yandan 'Müzakere' diyor, bir yandan füze yağdırıyor! Kiev'e 21 füze atıldı, 5'i çocuk 34 sivil yaralandı

Bir yandan barış mesajı diğer yandan füze yağmuru! 12 bölge vuruldu
ABD'den Suudi Arabistan için kritik karar! Ülkedeki personele talimat verildi

ABD, ülkedeki personeline talimat verdi! "Terk edin"
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsimleri Fenerbahçe ile anılan golcüler Şampiyonlar Ligi’ni sallıyor

Taraftarın alınsın diye yalvardığı golcüler Devler Ligi’ni sallıyor
İzmir'de emekli astsubay iki kardeş arasında kanlı kavga! Ağabey, kardeşini caddede tabancayla vurdu

İki emekli astsubay kardeş tartıştı! Ağabey tetiği çekti
Bilecik'te 'Çocuğum hasta' deyip dergi satmaya çalıştı! Eşinin üzerine 2 araç kayıtlı çıktı

'Çocuğum hasta' diye dergi satıyordu! Eşinin üzerine 2 araç çıktı
Buket Aydın ve Esra Ezmeci’den çıplaklık yorumu: Sürekli görmek değersizleştiriyor

Buket Aydın ve Esra Ezmeci’den çıplaklık yorumu: Sürekli görmek...
Komşuda kızıl bayraklar yükseldi! Binlerce kişi soluğu sokaklarda aldı

Komşuda dikkat çeken görüntü! Binler kızıl bayraklarla sokağa indi
Doğal gaz ve elektriğe zam sinyali! Oran da verildi

85 milyonu ilgilendiriyor! Kış gelmeden zam göründü
ABD ve İsrail'in saldırı iddiası piyasaları sarstı! Petrol 111 doları aştı

Korkulan haber geldi! Piyasalar yangın yeri