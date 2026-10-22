Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kayseri-Malatya yolunda 2 araçta kaçak sigara ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltında

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri-Malatya yolunda 2 araçta kaçak sigara ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltında
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri-Malatya kara yolunda durdurulan 2 araçta yapılan aramada 11 bin 100 paket bandrolsüz sigara ve 5 bin 575 paket elektronik sigara kiti ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kayseri'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda jandarma, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Kayseri-Malatya kara yolunda durdurulan 2 araçta arama yaptı.

Araçlarda, 11 bin 100 paket bandrolsüz sigara, 5 bin 575 paket elektronik sigara kiti, 360 elektronik sigara, 1250 puro, 55 kilogram nargile tütünü, 8 cep telefonu, 624 adet gümrük kaçağı muhtelif malzeme ve 200 kilogram çay ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA
Meryem Uzerli ve Halit Ergenç yıllar sonra aynı filmde buluştu

15 yıl sonra muhteşem buluşma! Kırmızı halıda birlikte yürüdüler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zonguldak'taki bina faciasında yeni görüntü! Çöken yapı 4 gün önce kameralara yansımış

1 kişinin öldüğü bina faciasında yapı 4 gün önce görüntülenmiş
Doktorlar yüzde 1 yaşama şansı vermişti! Serebral palsili Kader Dilek 34 yaşında: Tekerlekli sandalye pranga değil

Annesi aldırmayı reddetti! Yüzde 1 şansla doğan Kader 34 yaşında
Komşuda kızıl bayraklar yükseldi! Binlerce kişi soluğu sokaklarda aldı

Komşuda dikkat çeken görüntü! Binler kızıl bayraklarla sokağa indi
Okulda kan donduran olay! 16 yaşındaki öğrenci öğretmenine baltayla saldırdı

Okulda dehşet anları! 16 yaşındaki çocuk öğretmene baltayla saldırdı
Nijer'de kaçırılan Avusturyalı ve İsviçreli iki yaşlı kadın Libya'da serbest bırakıldı

Rehin tutulan 2 yaşlı Avrupalı kadın serbest! İlk sözleri o isme
Piyasalar faiz kararını bekliyor! Ekonomistler aynı görüşte birleşti

Piyasaların gözü bu kararda! İndirim beklentisi var
Kahve devi kuralları değiştirdi! Oturmak isteyen ödeme yapacak

Kahve devi kuralları değiştirdi! Masaya oturmanın artık bir şartı var