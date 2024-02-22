CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Hatay sürecini kötü yönettiğimizi düşünmüyorum

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a yönelik tepkilerin ardından başlayan tartışmalara son noktayı koydu. CHP, yeni dönemde Lütfü Savaş'ı yeniden aday gösterdi. Özgür Özel, sürecin nasıl yönetildiğini katıldığı bir televizyon programında anlattı. "Düşündük, taşındık, gecenin 03:00'ünde verdiğimiz karar Lütfü Savaş ile devam etme yönünde oldu" diyen Özel, Lütfü Savaş'ın CHP'nin gösterebileceği en iyi aday olduğunu ve her partiden oy alabildiğini ifade etti.

"HATAY'DA SÜRECİ KÖTÜ YÖNETTİĞİMİZİ DÜŞÜNMÜYORUM"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, aday belirleme süreci ile ilgili soruları yanıtladı.

Özel, "Ben Hatay'da süreci kötü yönettiğimizi düşünmüyorum. Hatay yanlış yapamayacağımız bir yer. Hatay'ın travmasına anlayış gösteriyoruz. Hatay'ın duyguları var. Hatay'da o yüzden 5 anket yaptık. Her şeyi anketlere bağlamak da doğru değil. İzmir'e bir heyet yolladık, Hatay'a 3 farklı heyet yolladık. Hatay Büyükşehir, Türkiye'de Hatay'ı aşan bir noktaya geldi. Hatay'da biz yüzde 20-30 arası oy alabiliyorken iki dönemdir Hatay'ı kazanan bir belediye başkanı var. ifadelerini kullandı.

LÜTFÜ SAVAŞ, CHP'NİN GÖSTEREBİLECEĞİ EN İYİ ADAY

CHP lideri Özel, yaptırdıkları anketlerde Lütfü Savaş'ın CHP'nin gösterebileceği en iyi aday olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı: Bir yandan da Hatay belediye başkan adayının değişmesi yönünde bir takım talepler var. İki karardan birini vereceksiniz. Bir yanda Suzan Şahin var. Anket yapıyorsunuz Lütfü Savaş her partiden oy alıyor. Biz 10 Ocak'ta Lütfü Savaş'ı aday açıkladık. Sonra gördüğümüz tartışmalar oldu. Son gün anket yaptık. Lütfü beyi de davet ettik. Bütün ilçe belediye başkan adaylarını Hatay'la ilgili, gecenin 02.30'unda mesela Hatay'la ilgili milletvekilimiz Nermin Hanımın son bir kere fikrini aldım.

"HATAY'I AKP'YE BIRAKMAYACAĞIM"

Son gün örgüt dedi ki Lütfü Savaş, eski vekiller, yeni vekiller dedi ki; Lütfü Savaş. Lütfü Bey de yaptığı çalışmalardan hem de kendi taahhüdü "1 Nisan'da ben bu Hatay'ı AKP'ye bırakmayacağım, kazanacağım"...Düşündük, taşındık, gecenin 03:00'ünde verdiğimiz karar Lütfü Savaş ile devam etme yönünde oldu. Ben bu kararın bu kadar ince eleyip sık dokunarak alınmasını kötü süreç yönetimi olarak görmüyorum.