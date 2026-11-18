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Ukrayna'daki yeni askeri öğrenci okullarında eğitim gören 15 yaşındaki gençler, temel derslerinin yanında savaş koşullarında hayatta kalmaya yönelik uygulamalı eğitimler alıyor. Öğrencilere göğüs bölgesindeki yaralanmalara ilk müdahale, insansız hava araçlarının fark edilmesi ve hasarlı yapılarda hareket etme gibi beceriler öğretiliyor. Eğitim programlarına yalnızca erkekler değil, kız öğrenciler de katılıyor.

AYDA 30 BİN YENİ ASKER İHTİYACI İDDİASI

Paylaşılan bilgilere göre Ukrayna ordusunun mevcut personel sayısını koruyabilmesi için her ay en az 30 bin yeni askere ihtiyaç duyduğu öne sürülüyor. Uzun süren savaşın neden olduğu insan gücü ihtiyacı, ülkede gençlerin askeri eğitimi konusunu yeniden gündeme taşıyor.

18 YAŞINDA GÖNÜLLÜ OLARAK KATILABİLİYORLAR

Askeri eğitim alan öğrencilerin 18 yaşına geldiklerinde gönüllü olarak orduya katılabilmeleri mümkün. Ancak okullarda verilen eğitimin öğrencilerin doğrudan cepheye gönderileceği anlamına gelmediği belirtiliyor. Savaşın beşinci yılına yaklaşılırken Ukrayna'da yeni neslin askeri becerilerle yetiştirilmesi dikkat çekiyor.

5 ASKERİ AKADEMİ AÇILDI

The Washington Post'un 27 Eylül 2026 tarihli haberine göre Ukrayna, savaşta ebeveynleri hayatını kaybeden, kaybolan, esir düşen veya engelli kalan gençler için iki yıllık eğitim veren 5 devlet akademisi açtı. Bu okullardan birinde 150 öğrenciye normal derslerin yanı sıra askeri disiplin, ilk yardım, İHA tespiti ve hasarlı binalara giriş eğitimi veriliyor. Öğrencilerin orduya katılması zorunlu değil.

406 BİN ÖĞRENCİ SAVUNMA EĞİTİMİ ALIYOR

Ukrayna Eğitim Bakanlığının verilerine göre ülkede 963 özel eğitim merkezinde 406 bin lise öğrencisi savunma eğitimi görüyor. Programda ilk yardım, silah güvenliği, yön bulma ve insansız hava araçlarının kullanımı gibi konular bulunuyor. Zorunlu askerlik seferberliği genel olarak 25 yaşında başlarken 18 yaşını dolduranlar gönüllü olarak orduya katılabiliyor.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi