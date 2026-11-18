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Galatasaray'da milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada sakatlık haberleri birbirini izledi. Sarı-kırmızılı takımın kalecisi Uğurcan Çakır'ın yanı sıra Roland Sallai, Aleksey Batrakov ve Davinson Sanchez'in de milli takım kamplarında sakatlık yaşadığı belirtildi. Dört futbolcudan gelen haberler, milli aranın ardından oynanacak karşılaşmalar öncesinde Galatasaray'ın kadro durumuna ilişkin soru işaretlerini artırdı.

MİLLİ ARA ÖNCESİNDE DE İKİ YILDIZ SAKATLANMIŞTI

Galatasaray'da sakatlık sıkıntısı yalnızca milli takımlara giden futbolcularla sınırlı kalmadı. Milli ara öncesinde Victor Osimhen ve Rafael Leao da sakatlanan isimler arasında yer aldı. Böylece kısa süre içinde altı futbolcunun sakatlık yaşaması, sarı-kırmızılıların önündeki maçlar için endişeleri artırdı.

GÖZLER FUTBOLCULARIN SAĞLIK DURUMUNDA

Galatasaray'da yaşanan sakatlıkların ardından gözler futbolcuların sağlık durumlarına çevrildi. Altı oyuncunun sakatlıklarının ciddiyeti ve sahalara dönüş tarihleri konusunda henüz ayrıntılı bilgi bulunmuyor. Teknik heyetin önümüzdeki karşılaşmalarda hangi futbolculardan yararlanabileceği, yapılacak sağlık değerlendirmelerinin ardından netlik kazanacak.

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Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi