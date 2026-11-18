İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Meclis'te (Knesset) bulunduğu sırada aldığı acil olduğu belirtilen telefonun ardından Savunma Bakanı Israel Katz ile birlikte salondan ayrıldı. İsrail'de siyasi ve güvenlik geriliminin yükseldiği dönemde yaşanan olay dikkat çekerken Netanyahu'yu kimin aradığı ve görüşmede ne konuşulduğu açıklanmadı.

TELEFONUN ARDINDAN SALONDAN AYRILDILAR

17 Kasım'da Knesset'te Meclis Başkanlığı seçimi için düzenlenen oturum sırasında Netanyahu'ya bir telefon geldiği belirtildi. Netanyahu'nun görüşmenin ardından Savunma Bakanı Katz ile birlikte salondan ayrıldığı aktarıldı. Telefonun kimden geldiğine ve iki ismin neden birlikte ayrıldığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

İRAN GERİLİMİNİN ORTASINDA DİKKAT ÇEKEN GELİŞME

Olay, İsrail ile İran arasında askeri gerilimin yeniden tırmanabileceğine ilişkin tartışmaların sürdüğü dönemde yaşandı. Netanyahu, İran'ın nükleer faaliyetlerini İsrail için tehdit olarak değerlendirirken Savunma Bakanı Katz da güvenlik konusunda hükümet ile ordunun koordinasyon içinde olduğunu açıklamıştı. Ancak Meclis'teki telefon görüşmesinin İran'la bağlantılı olduğuna ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

MECLİS BAŞKANLIĞI MUHALEFETE GEÇTİ

Telefon görüşmesinin yaşandığı gün Knesset'te önemli bir siyasi değişim de gerçekleşti. Muhalefet lideri Gadi Eisenkot'un müttefiki Matan Kahana, 52'ye karşı 66 oyla Meclis Başkanı seçildi. Netanyahu'nun Likud Partisinden Amir Ohana'nın yerine gelen Kahana'nın seçilmesi, ekim ayındaki seçimlerde çoğunluğu kaybeden Netanyahu cephesi açısından yeni bir siyasi gelişme oldu.