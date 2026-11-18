Bakan Şimşek, Kavcıoğlu hakkında ön inceleme için Teftiş Başkanlığını görevlendirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fon soruşturması kapsamında eski BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu hakkında ön inceleme için Bakanlık Teftiş Başkanlığını görevlendirdi. Görevlendirme, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma izni talebi üzerine yapıldı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fon soruşturması kapsamında, eski Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu hakkında ön inceleme yapılması için Bakanlık Teftiş Başkanlığını görevlendirdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgiye göre Şimşek, görevlendirmeyi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fon soruşturması dolayısıyla gerçekleştirdi.
Bu kapsamda, başsavcılığın eski BDDK Başkanı Kavcıoğlu hakkında soruşturma izni talebi üzerine Şimşek, Teftiş Başkanlığını ön inceleme için görevlendirdi.
Kaynak: AA