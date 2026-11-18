Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Kahramanmaraş'ta 9 öğrenci ve 1 öğretmenin hayatını kaybettiği okul saldırısını gerçekleştiren İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli, oğlunu etkisiz hale getiren Necmettin Bekçi'ye hukuk davası açtı. Saldırıyı durdurmak için müdahale eden ve hakkında meşru savunma kapsamında takipsizlik kararı verilen Bekçi'den şimdilik 200 TL talep edildi.

9 ÖĞRENCİ VE 1 ÖĞRETMEN HAYATINI KAYBETMİŞTİ

15 Nisan 2026'da Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi'ndeki Ayser Çalık Ortaokulunda meydana gelen saldırıda İsa Aras Mersinli, babasına ait silahlarla okula girerek ateş açtı. Saldırıda 9 öğrenci ve 1 öğretmen yaşamını yitirirken silah seslerini duyan Necmettin Bekçi okula girerek saldırgana müdahale etti. Etkisiz hale getirilen Mersinli, olay sırasında hayatını kaybetti.

MEŞRU SAVUNMA KARARI VERİLMİŞTİ

Saldırının ardından başlatılan soruşturmada Bekçi'nin müdahalesi meşru savunma kapsamında değerlendirildi. Savcılık, saldırganı durduran Bekçi hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Ancak saldırganın babası Uğur Mersinli, oğlunun ölümü nedeniyle Bekçi'ye karşı hukuk yoluna başvurdu.

ŞİMDİLİK 200 TL TALEP ETTİ

Kahramanmaraş 9. Asliye Hukuk Mahkemesine sunulan dava dilekçesinde, Uğur Mersinli'nin avukatı aracılığıyla Necmettin Bekçi'den şimdilik 200 TL talep ettiği belirtildi. Dilekçede dava değerini artırma ve ıslah hakkının saklı tutulduğu da ifade edildi.

ANNE VE BABANIN YARGILAMASI SÜRÜYOR

Öte yandan saldırıya ilişkin Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davada tutuklu sanık Uğur Mersinli, 10 kişinin ölümüne ilişkin muhtemel kastla öldürme ve diğer suçlamalarla yargılanıyor. Saldırganın annesi Peyman Pınar Mersinli ise bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçlamasıyla hakim karşısına çıkıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı