Köprü ve otoyol geçişlerinde kullanılan Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) üzerinden kesilen yüksek ceza tutarları ve ihlalli geçiş bildirimlerine yönelik şikayetlerin artması üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı harekete geçti. Basında ve sosyal medya mecralarında yer alan iddiaların ardından bakanlık yetkilileri, Karayolları Genel Müdürlüğü bürokratları ve özel otoyol işletmecisi şirketlerin temsilcileri bugün kapsamlı bir değerlendirme toplantısında bir araya gelecek. Toplantıda mevcut tahsilat ve cezai yaptırım mekanizmalarının işleyişi tüm yönleriyle ele alınacak.

URALOĞLU: NE YAPABİLİRİZ DEĞERLENDİRECEĞİZ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sürücülerden gelen bildirimleri yakından takip ettiklerini belirterek otoyol işletmecisi firmalarla gerçekleştirilecek toplantıda ceza süreçlerinin ve mevcut şikayetlerin değerlendirileceğini söyledi.

Mevcut sistemin iyileştirilmesi için atılabilecek adımların toplantının ana gündem maddelerinden biri olacağını ifade eden Bakan Uraloğlu, sürece ilişkin şu açıklamayı yaptı: "Avukata gitmeden, dört kat cezaya gitmeden daha ne yapabiliriz? Bunu da bir masaya oturup etraflıca değerlendirmiş olacağız."

ŞİKAYETLERİN ARTMASININ ARDINDA KVKK KARARI VAR

Son dönemde HGS uygulamalarına yönelik şikayetlerin neden arttığına ilişkin teknik detayları da paylaşan Bakan Uraloğlu, temel nedenin dijital sorgulama altyapısında yapılan zorunlu değişiklik olduğunu belirtti.

Önceki sistemde kullanıcılar, herhangi bir plakaya ait geçiş dökümlerine doğrudan erişebiliyordu. Plaka numarasını sisteme giren kişiler, ilgili aracın hangi gişelerden, hangi tarih ve saatte geçtiğini ayrıntılı şekilde görüntüleyebiliyordu.

Ancak Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na (KVKK) yapılan bir başvurunun ardından açık sorgulama yöntemi kaldırıldı. Alışılmış sorgulama arayüzünün değişmesiyle birlikte bilgiye erişimde yaşanan kısıtlamalar, vatandaşların şikayetlerinin artmasına neden oldu. Bakan Uraloğlu, yeni güvenlik protokolü kapsamında yalnızca ilgili plakaya yetkilendirilmiş kişilerin e-Devlet üzerinden geçiş ve borç sorgulaması yapabildiğini bildirdi.

ETİKET DEFORMASYONU VE YAPAY ZEKA DESTEKLİ DENETİM

Bakan Uraloğlu, dün yaptığı açıklamada ihlalli geçişlerin oluşma nedenleri ve sonrasındaki yasal takvim hakkında sürücülere uyarılarda bulunmuştu. HGS etiketlerinin eskimesi, kirlenmesi veya fiziksel olarak deforme olması nedeniyle zaman zaman teknik aksaklıklar yaşanabildiğini belirten Uraloğlu, araç plakalarının gişe sensörleri tarafından okunamamasının da ihlalli geçişlere neden olabildiğini ifade etti.

Sistemin veri doğrulama ve eşleştirme aşamalarında yapay zeka algoritmalarından destek alındığını vurgulayan Uraloğlu, hatalı okuma veya sistemsel yanlışlıklardan kaynaklanan işlemlerde geriye dönük iptal prosedürlerinin işletildiğini aktardı.

SÜRÜCÜLERE CEP TELEFONU NUMARASI UYARISI

İhlalli geçiş tespit edilmesinin ardından araç sahiplerine, sistemde kayıtlı cep telefonu numaraları üzerinden 15 gün içerisinde bilgilendirme kısa mesajı (SMS) gönderildiğini belirten Bakan Uraloğlu, hesapta yetersiz bakiye bulunması halinde de aynı bildirim mekanizmasının devreye girdiğini söyledi.

Bildirimlerin sorunsuz şekilde ulaşabilmesi için iletişim bilgilerinin güncel tutulması gerektiğini vurgulayan Uraloğlu, sürücülere şu çağrıda bulundu: "Vatandaşlarımızdan isteğimiz; plakaya ait sorumlu kimse mutlaka cep telefonu numarasını e-Devlet ya da HGS sistemlerimiz üzerinden güncellemeleri."

İCRA VE AVUKAT TAKİBİ HANGİ AŞAMADA DEVREYE GİRİYOR?

İhlalli geçiş yapan sürücülerin ilk 15 günlük yasal süre içerisinde eksik bakiyelerini tamamlamaları halinde herhangi bir cezai yaptırımla karşılaşmadıklarını belirten Bakan Abdulkadir Uraloğlu, 15'inci günden sonraki kademeli ceza ve icra takvimini de ayrıntılarıyla anlattı. Bakan Uraloğlu, 15'inci günden 45'inci güne kadar bir kat ceza uygulandığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "15'inci günden 45'inci güne kadar bir kat ceza uygulamasıyla yine aynı süreç devam ediyor. Vatandaşımız 45'inci güne kadar öderse bir kat ceza uygulaması söz konusu."

46'INCI GÜNDEN SONRA TEBLİGAT GÖNDERİLİYOR

Bakan Uraloğlu, 46'ncı günden itibaren ise sürücülere tebligat gönderilerek sürecin durdurulmasının amaçlandığını söyledi.

Uraloğlu, bu aşamadan sonraki işlemleri şöyle anlattı: "46'ncı günden sonra şunu yapmaya başlıyoruz; vatandaşa en az 15 gün içinde bir tebligatla bildirim yaparak bu süreci durdurmayı maksatlıyoruz. Eğer bu tebligata rağmen bir işlem yapılmamışsa bu sefer olay bizim de istemediğimiz avukatla takip sürecine kadar gidiyor."

Bakanlık yetkilileri, Karayolları Genel Müdürlüğü bürokratları ve özel otoyol işletmecilerinin katılacağı toplantıda HGS'deki tahsilat ve ceza uygulamalarının yeniden değerlendirilmesi bekleniyor. Özellikle sürücülerin dört katına kadar çıkabilen ceza yüküyle ve avukat takibiyle karşılaşmadan önce hangi kolaylıkların sağlanabileceği ele alınacak.

★ Okurların en beğendiği yorum Can Umut: bana 100 tl hgs borcum varmıs haberim yok direk avukat masraflarıyla 3000 tl aldılar iade edin iade edin Tüm yorumlar (8)

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Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi