İrlanda'daki Shannon Havalimanı'nda park halindeki 60 milyon dolarlık bir ABD askeri nakliye uçağı, piste gizlice giren bir eylemci tarafından saatler süren bir baskında kullanılamaz hale getirildi. ABD savcıları, 48 yaşındaki İrlandalı Daithi O'Corrain hakkında dava açtı, BBC'nin haberine göre.

New York'ta salı günü gizliliği kaldırılan dava dosyasına göre O'Corrain, ABD Hava Ulusal Muhafızları'na ait C-130 Hercules tipi uçağa 11 Nisan 2026'da saldırdı. Savcılar, şüpheliyi en çok 10 yıl hapis cezası öngören "devlet malını tahrip" suçuyla itham etti.

KOKPİTTEKİ BÜTÜN GÖSTERGELERİ KIRDI

İddianameye göre O'Corrain, kilit mekanizmasını kırarak uçağa girdi, kapıları kayışlarla kapattı ve camları örttü. Ardından kablo demetlerini ve hidrolik hatlarını kesti, sıvı oksijen hattını ezdi, kokpitteki bütün göstergeleri kırdı ve hava kanallarını deldi.

Şüpheli ayrıca alüminyum ve çeliği aşındırabilen galyum kullandı, yakıt deposuna bilyeler döktü ve baltayla uçağın dış gövdesinde delikler açtı. ABD'li yetkililer, O'Corrain'in büyük bir patlamaya yol açabilecek hattı kesmekten özellikle kaçındığını, bunun da ne kadar iyi hazırlandığını gösterdiğini belirtti.

FBI: AYLARCA UÇAĞI ARAŞTIRDI

FBI yetkilisi James Barnacle Jr, "Bu, anlık bir vandallık değildi" dedi ve şüphelinin aylarca uçağı araştırdığını, alet ve malzeme topladığını, verebileceği zararı en üst düzeye çıkarmak için hazırlandığını söyledi. Savcılar ise saldırının on milyonlarca dolarlık hasara yol açtığını ve kritik askeri operasyonları tehlikeye attığını savundu. Uçak, bir ABD askeri görevi için başka bir ülkeye giderken Shannon'da bekliyordu.

O'Corrain, havalimanı görevlilerince uçağın üzerinde ayakta dururken görüntülendi ve olay yerinde gözaltına alındı. İrlanda polisi de kendisini mala zarar vermekle suçladı. Associated Press'e göre şüpheli şu anda ABD'nin gözetiminde değil.

SHANNON SAVAŞ KARŞITLARININ HEDEFİNDE

Yerel basına göre Cork kentinden olan O'Corrain'i destekçileri "savaş karşıtı aktivist" olarak tanımlıyor. ABD askerlerinin sık kullandığı Shannon Havalimanı, yıllardır savaş karşıtı protestolara sahne oluyor. Mayıs 2025'te üç kişi bir minibüsle çevre çitini aşmış, aynı ay bir ABD uçağı boyanarak geçici olarak kullanılamaz hale getirilmişti.

Kaynak: BBC