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Milyonlarca çalışanın gelirini belirleyecek 2027 asgari ücreti için geri sayım başladı. Bugün net 28 bin 75 lira 50 kuruş olan asgari ücrete yüzde 20 ile yüzde 40 arasında zam yapılması halinde çalışanın eline geçecek tutar 33 bin 690 lira ile 39 bin 305 lira arasında değişiyor. Resmi bir zam oranı henüz açıklanmadı; rakamlar, kamudanhaber.net'in mevcut net ücret üzerinden yaptığı hesaplamaya dayanıyor.

ZAM ORANINA GÖRE NET ASGARİ ÜCRET

Hesaplamada 2026'da geçerli net ücretin üzerine farklı artış oranları eklendi. Buna göre yüzde 20 zamda net asgari ücret 33 bin 690 lira 60 kuruşa, yüzde 30 zamda 36 bin 498 lira 15 kuruşa, yüzde 40 zamda ise 39 bin 305 lira 70 kuruşa çıkıyor.

Bu tutarlar kesinleşmiş maaşları göstermiyor. Yeni ücret, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin komisyonda yapacağı görüşmelerin sonunda belli olacak.

KOMİSYON ARALIK AYINDA TOPLANACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 3 Kasım'da TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aralık ayında toplanacağını bildirmişti. İlk toplantının günü henüz duyurulmadı. Önceki yıllarda karar aralık ayının son günlerinde açıklanmıştı; yeni ücretin 1 Ocak 2027'den itibaren geçerli olması bekleniyor.

MASADAKİ ENFLASYON VERİLERİ

Görüşmelerde enflasyon verileri de ele alınacak. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 3 Kasım'da açıkladığı verilere göre tüketici fiyatları ekimde aylık yüzde 2,58, yıllık yüzde 29,77 arttı. Aralık 2025'e göre artış yüzde 27,52 oldu.

2027-2029 Orta Vadeli Program'da 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28,4, 2027 hedefi ise yüzde 21 olarak yer alıyor. Enflasyon oranları, asgari ücrete aynı oranda zam yapılacağı anlamına gelmiyor.

Asgari ücret 2026'da net 28 bin 75 lira 50 kuruş, brüt 33 bin 30 lira olarak uygulanıyor. Bu tutar, bir önceki yıla göre yüzde 27 artırılarak belirlenmiş ve 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girmişti.