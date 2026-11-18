Fenerbahçe'de 17 Şubat 2007 tarihinde Futbol Okulu'nda antrenörlük kariyerine başlayan Zeki Murat Göle, yaklaşık 20 yılın ardından sarı-lacivertli kulübe veda etti.

Altyapıdan A Takım'a kadar birçok farklı görev üstlenen Göle, uzun yıllar yardımcı antrenör olarak çalıştı. Deneyimli isim, teknik direktör değişikliklerinin yaşandığı dönemlerde geçici olarak takımın başına da geçti. Göle, ayrılık kararını "Her Güzel Hikâyenin Bir Sonu Varmış..." sözleriyle başlayan duygusal bir mesajla duyurdu.

İSMAİL KARTAL'I İLK SIRAYA YAZDI

Zeki Murat Göle'nin veda mesajındaki en dikkat çekici ayrıntılardan biri, birlikte görev yaptığı teknik direktörlere teşekkür ettiği bölüm oldu. Deneyimli antrenör, 14 teknik direktörün ismini sıralarken listenin en başına İsmail Kartal'ı yazdı. Göle, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Futbol A Takımımızda birlikte çalışma fırsatı bulduğum Değerli Teknik Direktörlerimiz:

İsmail Kartal, Vitor Pereira, Dick Advocaat, Aykut Kocaman, Phillip Cocu, Erwin Koeman, Ersun Yanal, Tahir Karapınar, Erol Bulut, Emre Belözoğlu, Jorge Jesus, José Mourinho, Domenico Tedesco ve Dirk Kuyt'a bana kattıkları değerli tecrübeler için çok teşekkür ediyorum."

TARAFTARLARIN DİKKATİNDEN KAÇMADI

Göle'nin çok sayıda teknik direktörle çalışmasına rağmen teşekkür listesinde İsmail Kartal'a ilk sırada yer vermesi, taraftarların dikkatini çekti. Bazı taraftarlar bu tercihi, Göle'nin İsmail Kartal ile diğer teknik direktörlere kıyasla daha samimi ve yakın bir ilişki kurduğu şeklinde yorumladı.

Ancak Göle'nin isimleri hangi ölçüte göre sıraladığı bilinmiyor. Deneyimli antrenör, İsmail Kartal'ı ilk sıraya yazmasının nedenine ilişkin ayrıca bir açıklama yapmadı.

AZİZ YILDIRIM, ALİ KOÇ VE SADETTİN SARAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

Zeki Murat Göle, veda mesajında görev yaptığı dönemlerde kulübün başkanlığını üstlenen Aziz Yıldırım, Ali Koç ve Sadettin Saran'a da teşekkür etti. Göle, "Bu uzun yolculukta birlikte çalışma onuruna eriştiğim başkanlarımız Sayın Aziz Yıldırım, Sayın Ali Koç ve Sayın Sadettin Saran'a, tüm yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"GERİDE BIRAKTIĞIM HAYATIMIN EN DEĞERLİ 20 YILI"

Fenerbahçe'de geçirdiği yılların kendisi için büyük anlam taşıdığını vurgulayan Göle, ayrılığın hüznünü yaşadığını belirtti. Deneyimli antrenör, "Bugün ayrılırken içimde hem gurur hem de hüzün var. Geride bıraktığım, yalnızca bir görev değil, hayatımın en değerli 20 yılı..." sözleriyle sarı-lacivertli camiaya veda etti. Göle, mesajını "Hakkınızı helal edin." ve "Teşekkürler, FENERBAHÇE'm..." ifadeleriyle tamamladı.