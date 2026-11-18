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Adana merkezli 4 ilde "Aksoylar (Şirinler)" silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 63 şüpheliden 33'ü tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda 11 Kasım'da 61 şüphelinin yakalanmasının ardından polis ekiplerince aranan 2 zanlı daha gözaltına alındı.

Şüphelilerin banka hesaplarına bloke işlemi uygulandığı, 2 ev ve 24 araca tedbir kararı alındığı öğrenildi. Suç örgütüyle bağlantılı olduğu belirlenen 7 şirkete kayyım atanırken, söz konusu şirketlere ait yaklaşık 50 milyon lira değerindeki ziynet eşyasına da el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 63 zanlıdan 33'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 25'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 30'u serbest bırakıldı.

Polis ekipleri, elebaşı Mehmet Şirin Aksoy'un da aralarında olduğu firari 26 zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Operasyon

Kamuoyunda "Aksoylar (Şirinler)" olarak bilinen silahlı suç örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Adana merkezli 4 ilde 89 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyonda 45 şüpheli yakalanmış ve örgütsel ve farklı suçlardan cezaevinde bulunduğu belirlenen 16 kişiye de gözaltı işlemi uygulanmıştı.

Şüphelilerin adreslerinde ruhsatsız 15 tabanca, 3 av tüfeği ile çok sayıda polis yeleği, fişek ve dijital materyal ele geçirilmişti.

Suç örgütü üyelerinin Adana başta olmak üzere çeşitli bölgelerde "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "nitelikli yağma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "silahlı tehdit" ve "iş yeri kurşunlama" gibi çok sayıda suça karıştıkları belirlenmişti.

Kaynak: AA