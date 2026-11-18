Mardin'de go-kart aracına saçını kaptıran Büşra Bayır'ın kopan saçlı derisi, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yaklaşık 7 saat süren mikrocerrahi operasyonla dikildi.

Kentte yaklaşık 4 ay önce ablası ve arkadaşlarıyla bir eğlence merkezine giden Bayır (18) bindiği go-kart aracıyla pistte tur atarken saç bağı çözüldü ve saçları aracın motor kısmına dolandı.

Saçlı derisinin bir bölümü kopan genç kız, ağır yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Bayır, Mardin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İleri tedavi için Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Bayır, burada ameliyata alındı.

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Serkan Erbatur ve ekibi, kopan saçlı deriyi mikrocerrahi operasyonla yerine dikti.

Yaklaşık 7 saat süren operasyonun ardından 12 gün yoğun bakımda kalan Bayır, serviste de 11 gün süren tedavisinin ardından 3 ay önce taburcu edildi.

Sağlığına kavuşan genç kız, hastaneye kontrol amacıyla geliyor.

"Nadir görülen vakalardan biriydi"

Dr. Öğr. Üyesi Serkan Erbatur, AA muhabirine, hastanın kopan saçlı derisini yaklaşık 7 saatlik operasyonla başarılı bir şekilde yerine diktiklerini söyledi.

Hastanın kendilerine ağır yaralı olarak getirildiğini ifade eden Erbatur, "Saçlı deride üçte biri kadar bir bölgenin tamamen koptuğu, damarlarından ayrıştığı bir yaralanmaydı. Nadir görülen vakalardan biriydi. Bunlar zor ve ölüm riski taşıyan ameliyatlar. Mikroskop altında mikrocerrahi yöntemle bu onarımı başardık, dokunun yaşayabilir hale gelmesini sağladık. Bu hastalar bazen bize ulaşamayabiliyor, gelemeyebiliyorlar. O zaman da doku yaşamamış oluyor. Bu sefer de hastanın kafatası, kemiği açıkta kalıyor. Çok daha zor ameliyatlar bazen önümüze çıkabiliyor veya o bölge saçsız kalabiliyor." dedi.

Erbatur, Büşra Bayır'ın kendi dokusuyla defekte olan bölümün onarılmasının sağlandığını belirterek, başarılı bir sonuca ulaşıldığını dile getirdi.

"Saçın yüzde 90'ının tuttuğu ameliyatlardan biri oldu"

Klinikte bu tür mikrocerrahi ameliyatları çok sık yaptıklarını söyleyen Erbatur, Büşra Bayır'ın da sağlık durumunun gayet iyi hale geldiğini ifade etti.

Erbatur, "İltihap bulunmayan, saçın yüzde 90'ının tuttuğu başarılı ameliyatlardan biri oldu. Hasta bundan sonraki hayatına doğal bir şekilde devam edebilir. Şimdilik ek bir ameliyata ihtiyaç yok. Çok şükür bu hastamızda sağlıklı bir şekilde iyileşme olmuştur." diye konuştu.

Go-kart araçlarına binmek isteyenlere uyarılarda bulunan Erbatur, "Go-kart kazalarında saçın veya atkının takılması olayı maalesef görülmektedir ve bazen ölümcül kazalar olmaktadır. Bu gibi kazaların olmaması için işletmecilerin güvenliğe dikkat etmesi gerekiyor. Kask takılması, saçın içeride kalması, elbiselerin parçalı değil daha düzenli olması bu tür kazaları minimize etmektedir." dedi.

"Geçirdiğim kaza hayatımı değiştirdi"

Büşra Bayır ise ameliyatın ardından saçının yüzde 90'ının çıkmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kazanın hem sağlığını hem de psikolojisini olumsuz etkilediğini belirten Bayır, şunları söyledi:

"Eğlenmek için go-kart aracına bindiğimde saçımın bağlanması söylendi ama bone veya başka bir şey verilmedi. Saçım bir ara açıldığında mekanizmaya sıkıştı ve 2-3 saniyede zaten derim kopmuştu. Diyarbakır'a sevk edildim. Yaklaşık 7 saatlik ameliyat sonucunda yoğun bakımda kaldım. Tedavim çok iyi ilerledi ama geçirdiğim kaza hayatımı bir anda değiştirdi. Yalnızca fiziksel olarak değil, psikolojik ve sosyal açıdan da çok zor bir süreçten geçiyorum. Kaza sonrasında yaşadığım tedavi süreci, geçirdiğim operasyonlar, karşılaştığım zorluklar benim için oldukça yıpratıcı oldu. Hayatımın normal akışına dönmesi beklediğimden çok daha uzun ve zorlu oldu."

Bayır, yaşadığı zorlukların bilinmesini, benzer kazaların yaşanmaması için önlem alınmasını istediğini belirterek, tedavisinde emeği bulunan doktorlara, sağlık ekibine ve tüm hastane çalışanlarına teşekkür etti.

Kaynak: AA