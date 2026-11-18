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Kolombiya Milli Takımı'nın Şili ile oynadığı hazırlık karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Davinson Sanchez, maçın ilk dakikalarında rakibiyle girdiği mücadelede sert bir darbe aldı.

Bir süre yerde kalan ve sağlık ekiplerinden yardım isteyen deneyimli savunmacı, oyuna devam etmeyi denese de yaşadığı ağrılar nedeniyle mücadeleyi bırakmak zorunda kaldı.

24. DAKİKADA OYUNDAN ÇIKTI

Türkiye saatiyle 02.00'de başlayan karşılaşmada Sanchez, 24. dakikada yerini Jhon Lucumi'ye bıraktı. Galatasaray'ın savunmadaki önemli isimlerinden biri olan Kolombiyalı futbolcunun sakatlığının ciddiyeti henüz netlik kazanmadı. Oyuncunun sağlık durumuna ilişkin yapılacak açıklama bekleniyor.