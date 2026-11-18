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Ünlü oyuncu Sinan Albayrak, eşi ve çocuğuyla birlikte umre ibadetini yerine getirmek için kutsal topraklara gitti. Ailesiyle gerçekleştirdiği ziyaretten kareler paylaşan Albayrak, duygusal ifadeler kullandı. Ünlü oyuncunun "Tertemiz dönmeyi nasip et Allah'ım" sözleri dikkat çekti.

AİLESİYLE KUTSAL TOPRAKLARA GİTTİ

Rol aldığı yapımlarla tanınan Sinan Albayrak, ailesiyle birlikte umre ziyareti gerçekleştirdi. Eşi ve çocuğuyla kutsal topraklara giden oyuncu, ziyaretinden fotoğrafları takipçileriyle paylaştı.

Albayrak, paylaşımında duyduğu manevi heyecanı dile getirirken kendisi için dua etmek isteyenlere de seslendi.

"SEN DAVET ETTİN BİZ GELDİK"

Ünlü oyuncu, paylaşımına şu notu düştü:

"Sen davet ettin biz geldik. Sen kabul eyle. Her yere gider, her yerin reklamını yaparız. Sana karşı mahcubuz. Sana vardık, vardığımızı duyurduk."

"DUASI OLAN BUYURSUN"

Sinan Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Duası olan buyursun. Bundan öte görülecek bundan güzel mekan yoktur. Tertemiz dönmeyi nasip et Allah'ım."

Ailesiyle birlikte kutsal topraklarda bulunan oyuncu, paylaşımıyla umre ziyaretinin kendisi için taşıdığı manevi anlamı da ortaya koydu.