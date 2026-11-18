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Bursa Ticaret Sicil Müdürlüğüne 112035 sicil numarasıyla kayıtlı Alya Meyve ve Gıda'nın konkordato başvurusu mahkeme tarafından reddedildi. Şirketin borca batık olduğuna karar veren mahkeme, 12 Kasım 2026 saat 14.31 itibarıyla iflasın açılmasına hükmetti.

ŞİRKETİN MAL VARLIĞI TASFİYE EDİLECEK

Mahkeme, şirketin iflas işlemlerinin basit tasfiye usulüyle yürütülmesine karar verdi. Bu kapsamda iflas dosyası Bursa İflas Müdürlüğüne gönderilecek ve yargılama sırasında yatırılan iflas avansları ilgili müdürlüğe aktarılacak. Tasfiye sürecinde şirketin mal varlığı ve borçları incelenerek alacaklıların haklarına ilişkin yasal işlemler gerçekleştirilecek.

İKİ DAVACI HAKKINDA İFLAS KARARI VERİLMEDİ

Aynı davada konkordato talebinde bulunan ALN Fruit Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Ceyhun Gündüz hakkında ise iflas kararı verilmedi. Mahkeme, ALN Fruit Gıda yönünden iflas şartlarının oluşmadığını, Ceyhun Gündüz'ün ise tacir sıfatı bulunmadığını belirledi. Üç davacının konkordato talepleri reddedilirken yalnızca Alya Meyve ve Gıda'nın iflasına hükmedildi.

KONKORDATO TEDBİRLERİ KALDIRILDI

Mahkeme, konkordato komiseri İsmail Arı'nın görevine son verilmesine ve konkordato mühleti boyunca uygulanan koruma tedbirlerinin kaldırılmasına karar verdi. İflas kararının İcra ve İflas Kanunu'nun 288'inci maddesi uyarınca ilan edilmesi de hükme bağlandı.