Wilfried Zaha için sürpriz gelişme! Geri dönebilirGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bir dönem Galatasaray forması giyen Wilfried Zaha'nın geleceğiyle ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılardan ayrıldıktan sonra kariyerine MLS ekibi Charlotte'ta devam eden ve yaz aylarından bu yana serbest oyuncu statüsünde bulunan Fildişili yıldızın, eski takımı Crystal Palace'a dönebileceği öne sürüldü. İngiliz ekibinde yaşanan teknik direktör değişikliğinin Zaha'nın geri dönüş ihtimalini artırdığı belirtildi.
- Kulüpsüz kalan Wilfried Zaha, bireysel çalışmalarını eski takımı Crystal Palace'ın tesislerinde sürdürüyor.
- Crystal Palace'ın Pierre Sage ile yollarını ayırıp takımın başına Thomas Frank'i getirmesi, Zaha'nın kulübe dönüş ihtimalini güçlendirdi.
- Zaha, Crystal Palace formasıyla çıktığı 458 maçta 90 gol ve 54 asistlik performans sergiledi.
Galatasaray ile sözleşmesinin sona ermesi ve Charlotte'taki kiralık döneminin tamamlanmasının ardından kulüpsüz kalan Wilfried Zaha, bireysel çalışmalarını eski takımı Crystal Palace'ın tesislerinde sürdürdü. Uzun yıllar formasını giydiği İngiliz ekibinde tek başına antrenmanlara çıkan deneyimli futbolcunun yeniden takıma katılabileceği iddia edildi.
TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİKLİĞİ KAPIYI AÇTI
Talksport'ta yer alan habere göre Zaha'nın Crystal Palace'a dönüşünün önündeki engellerden biri, Lyon döneminde teknik direktör Pierre Sage ile yaşadığı anlaşmazlıktı. İngiliz ekibinin üst üste aldığı kötü sonuçların ardından Sage ile yollarını ayırması ve takımın başına Thomas Frank'i getirmesi, Fildişili futbolcunun geri dönüş ihtimalini güçlendirdi.
3 YIL SONRA GERİ DÖNEBİLİR
Crystal Palace'ta yaşanan teknik direktör değişikliğinin ardından Zaha'nın yeniden eski takımının formasını giyebileceği belirtildi. İngiliz ekibinde uzun yıllar görev yapan deneyimli futbolcunun transferine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
458 MAÇTA 144 GOLE KATKI SAĞLADI
Crystal Palace kariyerinde 458 karşılaşmaya çıkan Wilfried Zaha, 90 gol ve 54 asistlik performans sergiledi. Fildişili futbolcu, İngiliz ekibiyle sözleşmesinin sona ermesinin ardından 2023 yılında bonservis bedeli olmadan Galatasaray'a transfer olmuştu.