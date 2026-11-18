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Sarıyer’de arkadaşlarının uzun süredir haber alamadığı bir kişinin kaldığı metruk binada ceset bulundu. Olayla ilgili şüpheli ölüm soruşturması başlatıldı.

20 GÜNDÜR HABER ALAMAYINCA BİNAYA GİTTİLER

Olay, dün saat 00.45 sıralarında Maden Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevresinde “Boyacı Sabri” olarak tanınan ve kanser hastası olduğu öğrenilen 55 yaşındaki Sabri Şahin’den yaklaşık 20 gündür haber alamayan arkadaşları durumdan şüphelendi.

45 yaşındaki Serkan K. ve bir arkadaşı, Şahin’in kaldığı metruk binaya gitti. Binaya giren 2 kişi, içeride tanınmayacak halde bir erkek cesedi buldu.

KİMLİK TESPİTİ YAPILAMADI

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde cesedin Sabri Şahin’e ait olduğu değerlendirildi, ancak kesin kimlik tespiti yapılamadı.

Polise ifade veren Serkan K., Şahin’in kanser hastası olduğunu, yaklaşık 20 gündür kendisinden haber alamadıklarını ve bildikleri bir yakınının bulunmadığını söyledi.

ŞÜPHELİ ÖLÜM SORUŞTURMASI BAŞLATILDI

Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından ceset, otopsi için morga kaldırıldı. Kesin kimlik ve ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. Olayla ilgili şüpheli ölüm soruşturması başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı