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ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), 13 Kasım'da hava trafik kontrol sistemlerinde meydana gelen iletişim arızası nedeniyle ülke genelinde uçakların kalkışlarını geçici olarak durdurdu. Yaklaşık 4 saat süren kesinti, binlerce uçuşun iptal edilmesine ve gecikmesine neden oldu. İlk incelemelerde Arkansas eyaletindeki bir iletişim noktasına kurulan yeni ağ ekipmanının eski sistemleri olumsuz etkilediği değerlendirildi. Uçuşlar yeniden başlatılsa da havalimanlarındaki aksaklıklar günlerce devam etti.

BANKALARDA PARA TRANSFERLERİ AKSADI

16 Kasım'da JPMorgan Chase başta olmak üzere Bank of America, Wells Fargo ve U.S. Bank müşterileri dijital bankacılık işlemlerinde sorun yaşadı. Bazı kullanıcılar hesaplarına erişemediklerini, para transferlerinin geciktiğini ve Zelle üzerinden ödeme yapamadıklarını bildirdi. JPMorgan Chase, sorunun donanım altyapısındaki bir yazılım hatasından kaynaklandığını ve siber saldırı bulgusuna rastlanmadığını açıkladı.

ABD'NİN GİZLİ İSTİHBARAT AĞINDA KESİNTİ

Teknik arızaların son halkası ABD Ulusal Güvenlik Ajansında yaşandı. NSA personelinin gizli bilgileri paylaşmak için kullandığı yüksek güvenlikli iletişim ağında erişim sorunları meydana geldi. Reuters'ın aktardığına göre kurum, rutin bakım sırasında ağ performansında geçici bozulma yaşandığını doğrularken kritik istihbarat faaliyetlerinin kesintisiz sürdüğünü bildirdi. Olayın bir siber saldırıdan kaynaklandığına ilişkin kanıt bulunmadığı belirtildi.

MICROSOFT VE UNITED AIRLINES DA ETKİLENDİ

12 Kasım'da Microsoft'un Outlook, Teams ve Copilot hizmetlerinde geniş çaplı erişim sorunları yaşandı. Şirket, kesintinin teknik nedenlerden kaynaklandığını açıkladı. 16 Kasım'da ise United Airlines'ın uçuş planlama ve operasyon sistemlerinde yaklaşık 1 saat süren arıza meydana geldi. Bazı uçuşlarda gecikmeler yaşanırken şirket, sorunun siber saldırıyla bağlantılı olmadığını duyurdu.

TRUMP: BÖYLE ŞEYLER OLUR, SORUN YOK

ABD'de farklı sektörlerde yaşanan kesintiler, dijital altyapının güvenilirliği konusunda tartışmalara neden oldu. Filipinler'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, art arda yaşanan arızalara ilişkin endişeleri küçümseyerek "Böyle şeyler olur. Sorun yok" dedi. Cumhuriyetçi Senatör Josh Hawley ise olayların aynı döneme denk gelmesini sorgulayarak yetkililerden daha fazla açıklama istedi.

SİBER SALDIRI ŞÜPHESİNE YANIT

Havacılık, bankacılık, teknoloji ve istihbarat sistemlerinde kısa aralıklarla yaşanan sorunlar, koordineli bir siber saldırı ihtimalini gündeme getirdi. Ancak yetkililer, kesintilerin birbiriyle bağlantılı olduğunu gösteren herhangi bir kanıt bulunmadığını açıkladı. İlk incelemelerde eski altyapı, yazılım hataları ve sistem güncellemeleri öne çıkarken olayların nedenlerine ilişkin çalışmalar sürüyor.