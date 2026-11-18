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Yalova'da evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin yeni gelişmeler yaşanıyor. Oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in avukatları tarafından dosyaya sunulan ses analiz raporları, teknik inceleme yapılmak üzere TÜBİTAK'a gönderildi. Kayıtlardaki erkek sesi merak konusu olurken, Güllü'nün ablası Kader Tut, sesin Kervan Eminoğlu'na ait olduğunu öne sürdü.

SES KAYITLARI TÜBİTAK'A GÖNDERİLDİ

26 Eylül 2025'te Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren Güllü'nün ölümüne ilişkin dosyada yeni deliller incelemeye alındı.

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in avukatları tarafından sunulan ses analiz raporları, teknik inceleme için TÜBİTAK'a gönderildi. Avukat Rahmi Çelik'in Yalova Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı başvurunun ardından gerekli yazışmalar tamamlanarak deliller kuruma iletildi.

ABLASINDAN ÇARPICI İDDİA: O SES KERVAN'A AİT

ATV Haber'e konuşan Güllü'nün ablası Kader Tut, kardeşinin ölümüne ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu. Kardeşinin cinayete kurban gittiğini savunan Tut, ses kayıtlarında duyulan erkek sesinin Kervan Eminoğlu'na ait olduğunu ileri sürdü.

Tut, iddiasına gerekçe olarak Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in, annesinin düştüğü pencerenin fotoğrafını Kervan Eminoğlu'na göndermesini gösterdi.

"SULTAN KESİNLİKLE BU OLAYDAN AYRI DEĞİL"

Güllü'nün ablası, olay sırasında evde bulunan Sultan Nur Ulu'nun da yaşananlarla bağlantılı olduğunu iddia etti.

Kader Tut, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sultan'ın bu işin ortasında olduğunu biliyorum, ses kayıtları da bunu ortaya koyuyor. Sultan kesinlikle bu olaydan ayrı değil. Kardeşimin itildiğini değil kaldırılıp çöp torbası gibi atıldığını düşünüyorum. Kervanla Tuğyan'ın daha önce bir konuşması var. Kervan Tuğyan'a 'Tuğyan annen olduğu sürece bitlikte olamayız, bunun çaresine sen bakacaksın' diyor. Özür diletmesinin nedeni, bence Kervan'dan özür diletiyor Gül'e orada."

Kader Tut'un iddialarına konu olan ses kayıtlarının teknik inceleme sonucunda nasıl değerlendirileceği henüz bilinmiyor.

GÜLLÜ'NÜN ÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Güllü adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut, 26 Eylül 2025'te Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi'nde bulunan 6 katlı binanın teras katındaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.

Olayın ardından başlatılan soruşturmada, sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile olay sırasında yanında bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu gözaltına alındı.

Tuğyan Ülkem Gülter, "Tasarlayarak üstsoya karşı kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanırken, Sultan Nur Ulu hakkında ev hapsi kararı verildi. Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Tuğyan'ın annesini pencereden aşağı ittiği öne sürüldü.

Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Tuğyan Ülkem Gülter, 9 Ekim 2026'da "Üstsoya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Güllü'nün ablasının son açıklamalarıyla birlikte, dosyaya sunulan ses kayıtlarının TÜBİTAK tarafından yapılacak teknik incelemesi önem kazandı.

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