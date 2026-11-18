Türkiye’nin 54 kübit kapasiteli kuantum bilgisayarı kurma projesi, İsrail ile süren rekabet ve kuantum teknolojilerinin siber güvenlik, istihbarat ve savunma alanlarındaki artan önemi nedeniyle bölgesel bağlamda da dikkat çekti. Haberde, kuantum hesaplama kabiliyetlerinin geliştirilmesinden gelişmiş şifreleme sistemlerinin kırılmasına uzanan yolun hala uzun olduğu belirtildi.

TÜBİTAK BÜNYESİNDE KURULACAK

Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu haftanın başlarında yaptığı açıklamada, Ulusal Teknoloji Hamlesi kapsamında TÜBİTAK bünyesinde bir kuantum bilgisayarı kurulması için anlaşma imzalandığını duyurmuştu. Söz konusu sistem, 54 kübit kapasiteli IQM Radiance R3 modelinden oluşuyor ve 2027 yılı içinde faaliyete geçmesi planlanıyor.

Kacır, bu adımın Türkiye’yi kuantum hesaplama alanında dünyanın ilk 15 ülkesi arasına taşımayı amaçladığını belirtmişti. Haberde, bu ifadenin hâlihazırda elde edilmiş uluslararası bir sıralamadan çok bir hedefi yansıttığı kaydedildi.

Kacır, sistemin ulusal enstitü bünyesinde kurulmasının Türkiye’ye araştırma altyapıları, veriler ve yerli projeler kapsamında geliştirilecek fikri mülkiyet üzerinde tam kontrol imkânı sağlayacağını vurgulamıştı. Türkiye’nin bu sistemle yapay zekâ, siber güvenlik, ileri malzemeler ve karmaşık hesaplama problemlerinin çözümü alanlarında algoritma ve yazılım geliştirmeyi hedeflediği belirtildi.

Bilgisayar, araştırma kurumlarına ve ileri hesaplama merkezlerine kuantum sistemleri sağlayan Finlandiya merkezli IQM Quantum Computers şirketinin teknolojisine dayanıyor. Haberde, Türkiye’nin yerli yetenek ve yazılım geliştirme hedefinin yanı sıra yabancı bir üreticinin sistemine dayalı ulusal bir araştırma altyapısı kurduğu ifade edildi.

“BÖLGEDEKİ İSTİHBARAT DENGESİ DEĞİŞEBİLİR” İDDİASI

Jeopolitik yorumcu Peter Germanus, Türkiye’nin projesini değerlendirerek İsrail ile Türkiye arasındaki rekabetin yeni bir teknolojik aşamaya girdiğini öne sürdü. Germanus’a göre, İsrail’in istihbarat ve teknoloji alanlarında önemli avantajlara sahip olduğu yılların ardından, Türkiye’nin kuantum hesaplamaya yaptığı yatırım gelecekte bölgedeki güç dengelerini etkileyebilecek bir unsura dönüşebilir.

Germanus, Türkiye’nin şifreleme sistemlerini kırma kabiliyetini İsrail’den önce geliştirmesi halinde, bunun Orta Doğu’daki güç ve istihbarat dengesini değiştirebileceği uyarısında bulundu. Yorumcu bu olası değişimi, savaşın doğasını değiştiren askeri teknolojilerin tarihsel etkisine benzetti.

“54 KÜBİT, ŞİFRE KIRMA KAPASİTESİYLE EŞDEĞER DEĞİL”

Kuantum bilgisayarlar, geleneksel bilgisayarlardan farklı prensiplerle çalışıyor. Temel bilgi birimleri “kübit” olarak adlandırılan bu sistemler, gelecekte belirli hesaplamaları mevcut araçlarla mümkün olmayan bir hız ve verimlilikle yapabilecek. Bu teknolojinin olası sonuçlarından biri de bugün yaygın olarak kullanılan şifreleme yöntemleriyle başa çıkabilme kapasitesi.

Ancak ABD Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsüne (NIST) göre, modern şifreleme sistemlerinin pratikte kırılabilmesi, bugün mevcut olanlardan çok daha güçlü ve kararlı kuantum bilgisayarlar gerektiriyor. Bu alandaki temel zorluklar arasında kübit sayısı, hesaplama işlemlerinin doğruluk düzeyi ve hata düzeltme kapasitesi yer alıyor.

Haberde, 54 kübitlik bir bilgisayarın gelişmiş şifreleme sistemlerini kırma kapasitesiyle eşdeğer olmadığı, mevcut aşamadaki öneminin esas olarak araştırma altyapısı oluşturmak, nitelikli insan kaynağı yetiştirmek ve gelecekte daha anlamlı hale gelebilecek araçlar geliştirmek olduğu vurgulandı.

İSRAİL’İN İLK KUANTUM BİLGİSAYARI 20 KÜBİTLİK

İsrail de son yıllarda kuantum teknolojilerine yatırım yapıyor. Aralık 2024'te İsrail Havacılık ve Uzay Sanayii (IAI), İsrail İnovasyon Otoritesi ve Kudüs İbrani Üniversitesi iş birliğiyle, süper iletken teknolojisiyle İsrail’de inşa edilen ilk kuantum bilgisayarı tanıtıldı. 20 kübit içeren bu sistemin araştırma, savunma ve sivil kabiliyetlerin geliştirilmesi için temel oluşturması amaçlandı.

Temmuz 2026'da İsrail İnovasyon Otoritesi, kuantum hesaplama alanında ulusal bir araştırma ve geliştirme altyapısı kurmak için 100 milyon şekel bütçeli bir program yayımladı. Programa göre bu altyapı, en az üç farklı kuantum işleme teknolojisini bir araya getirecek ve İsrail’deki şirketler ile araştırma kurumlarının kullanımına sunulacak.

İnovasyon Otoritesinin ekim ayında yayımladığı bir başka rapora göre ise İsrailli kuantum şirketleri 2025 yılı boyunca yaklaşık yarım milyar dolar özel yatırım topladı. Rapora göre İsrail, bu alandaki özel yatırım hacminde ABD, İngiltere ve Kanada’nın ardından dünyada dördüncü sırada yer aldı.

“KÜBİT SAYISI TEK BAŞINA ÖLÇÜT DEĞİL”

Haberde, Türkiye’nin sistemindeki 54 kübit ile İsrail’in 2024'te tanıttığı bilgisayardaki 20 kübit arasında yapılacak basit bir karşılaştırmanın, bu alanda hangi ülkenin lider olduğunu belirlemek için yeterli olmadığı belirtildi. Kübit sayısının; kübitlerin kalitesi, hata oranları ve sistemin genel kabiliyetleriyle birlikte kuantum bilgisayar performansının ölçütlerinden yalnızca biri olduğu vurgulandı.

ŞİFRELEMENİN GELECEĞİ İÇİN YARIŞ

Şifreleme sistemlerini çözebilecek kuantum bilgisayarlara ilişkin endişeler yeni değil. NIST, Ağustos 2024'te verileri gelecekteki hesaplama kapasitelerine karşı korumak amacıyla tasarlanan ilk üç kuantum sonrası şifreleme standardını yayımlamıştı. Enstitü, Ekim 2026'da ise savunmasız şifreleme sistemlerinden kuantum saldırılarına karşı daha dayanıklı sistemlere geçiş için yeni bir yol haritası açıkladı.

Haberde, yeni bilgisayarın Türkiye açısından teknolojik bağımsızlığı tesis etme ve ekonomik ile güvenlik açısından önemli alanlarda araştırma kapasitesini genişletme çabasının bir parçası olduğu belirtildi. İsrail açısından ise gelişmenin, bölgedeki diğer ülkelerin de gelecekte istihbarat, iletişim ve güvenlik alanlarını etkileyebilecek teknolojilere yatırım yaptığını ortaya koyduğu kaydedildi.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi