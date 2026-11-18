Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin, ABD Başkanı Donald Trump'ın da bulunduğu bir fotoğraf çekimi sırasında ülkesinin bayrağını yerden alarak cebine koyduğu anlar dikkat çekti. Paylaşılan görüntülerde Modi'nin, katılımcıların duracağı yerleri belirlemek için zemine yerleştirilen Hindistan bayrağını fark ettiği görülüyor. Modi'nin benzer bir hareketi 2023 yılındaki BRICS Zirvesi'nde de yaptığı hatırlatıldı.

BAYRAĞI YERDEN ALIP CEBİNE KOYDU

Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (QUAD) kapsamında gerçekleştirildiği belirtilen fotoğraf çekiminde Modi, yerdeki Hindistan bayrağını görünce eğilerek işareti aldı. Bayrağı yerde bırakmak istemeyen Modi'nin, Trump'a durumu anlattıktan sonra işareti cebine koyduğu aktarıldı. Paylaşımda Trump'ın da Modi'ye bayrağı saklamasını söylediği öne sürüldü.

"BAYRAĞI YERDE BIRAKAMAM" DEDİ

17 Kasım'da Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen zirvede Modi'nin hareketi Trump'ın da dikkatini çekti. Hindistan basınında yer alan haberlere göre Modi, ülkesinin bayrağını yerde bırakamayacağını söylerken Trump, "Sakla" yanıtını verdi. İki lider arasındaki kısa diyalog kameralara yansıdı.

2023 YILINDA DA AYNISINI YAPMIŞTI

Modi'nin hareketi, Ağustos 2023'te Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen BRICS Zirvesi'nde yaşanan benzer bir olayı hatırlattı. O dönem de toplu fotoğraf çekimi için liderlerin duracağı yerlere ülke bayrakları yerleştirilmişti. Yerdeki Hindistan bayrağını fark eden Modi, üzerine basmamak için eğilerek bayrağı almış ve ceketinin cebine koymuştu. Yanındaki Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa da Modi'nin hareketini gördükten sonra kendi ülkesinin bayrağını yerden almıştı.

GÖRÜNTÜLER DİKKAT ÇEKTİ

Manila'daki görüntüler kısa sürede geniş şekilde paylaşıldı. Modi'nin hareketi bazı yayınlarda ulusal bayrağa saygı göstergesi olarak değerlendirilirken görüntüler, 2023'teki benzer davranışıyla birlikte yeniden gündeme geldi. Hareketin siyasi bir gösteri amacı taşıdığına ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.