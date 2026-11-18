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Galatasaray'da beklenen süreyi bulamayan Lesley Ugochukwu'nun geleceği belirsizliğini koruyor. Teknik direktör Okan Buruk'un gelecek planlarında yer almadığı öne sürülen 22 yaşındaki orta saha oyuncusunun kiralık sözleşmesinin ocak ayında sona erdirilmesi gündeme geldi. Ancak Burnley'nin erken feshe sıcak bakmadığı ve Galatasaray yönetimine iki seçenek sunduğu iddia edildi.

İngiliz ekibinin, Ugochukwu'ya başka bir takım bulunmasını veya sözleşmenin erken feshedilmesi karşılığında 3 milyon euro ödenmesini istediği belirtildi. Bu gelişmenin ardından sarı-kırmızılı yönetimin oyuncunun geleceğine ilişkin alternatifleri değerlendirdiği aktarıldı.

GALATASARAY 3 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ

Galatasaray'ın sezon başında Ugochukwu için 3 milyon euro kiralama bedeli ödediği ve anlaşmaya 22,5 milyon euroluk satın alma opsiyonu koydurduğu belirtilmişti. Burnley'nin erken fesih için talep ettiği öne sürülen 3 milyon euronun ise sezon başında ödenen kiralama bedelinden ayrı olduğu ifade edildi.

7 MAÇTA SADECE 123 DAKİKA OYNADI

Sarı-kırmızılı formayla beklediği fırsatı bulamayan Ugochukwu, 7 karşılaşmada toplam 123 dakika sahada kaldı. Fransız orta saha oyuncusu bu maçlarda gol veya asist katkısı sağlayamadı. Galatasaray'ın ocak ayındaki transfer planlamasında Ugochukwu'nun durumunun nasıl çözüleceği merak konusu oldu.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi