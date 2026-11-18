TUNCELİ'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin yürütülen cinayet soruşturmasında tutuklanan polis memuru Abdulvahit Pusat'ın ifadesi ortaya çıktı. Doku ile ilgili hazırladığı açık kaynak araştırma raporunda, sanal medya hesabına ilişkin silme, arkadaş engelleme ve veri manipülasyonu yapıldığı şüphesi sorulan Pusat, başka bir birimden getirilen ekran görüntülerini komiserinin talimatıyla eklediğini iddia ederek, tuzağa düşürüldüğünü öne sürdü.

Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinde kaybolan ve o günden bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'ya yönelik cinayet soruşturması kapsamında, Doku'nun sanal medya hesabındaki hareketlilik ve kaybolmasının ardından hazırlanan 18 Ocak 2020 tarihli 'açık kaynak araştırma raporu' mercek altına alındı. Teknik incelemelerde, Doku'nun kaybolmasından 3 gün sonra, 8 Ocak'ta sanal medya hesabında hareketlilik tespit edildiği belirlendi.

SAVCILIKTAN 'PLANLI KURGU' VE 'VERİ MANİPÜLASYONU' SORUSU

Soruşturma kapsamında tutuklanan polis memuru Abdulvahit Pusat'a savcılık sorgusunda; dosyadaki verilerin kronolojik değerlendirmesinde, önceden planlanmış bir kurgu içerisinde Gülistan Doku'nun sanal medya hesabında silme, arkadaş engelleme ve veri manipülasyonu yapıldığı şüphesi soruldu. Savcılık ayrıca, bu işlemlerin ardından Doku'nun bir arkadaşı aracılığıyla hesap üzerinde plan dahilinde göstermelik inceleme gerçekleştirildiği ve sonuçların resmi kolluk raporuna bağlandığı iddiasına ilişkin Pusat'ın savunmasını istedi. Raporu hazırladığını kabul eden Pusat, düzenleme talimatını kimden aldığını net olarak hatırlamadığını öne sürdü.

'KOMİSERİM GÖRÜNTÜLERİ ALIP GELMEMİ İSTEDİ'

Pusat, 29 Temmuz 2026 tarihli ifadesinde, 18 Ocak 2020 günü Doku'nun bulunabilmesi amacıyla sanal medya hesaplarına yönelik açık kaynak araştırması yaptığını anlattı. İncelemeleri sırasında komiseri O.M.Ö.'nün kendisine Asayiş Şube Müdürlüğüne bazı görüntülerin geldiğini söylediğini belirten Pusat, ifadesinde, "Komiserimiz bana 'Vahit, Asayiş Şube'ye git. Orada görüntü ve bu görüntülerin teslim tutanağı olacak, onları al gel' dedi. Beni Asayiş'e göndermeden önce O.M.Ö., komiserim diye hitap ettiği biriyle telefonla konuşuyordu ve bahse konu görüntüleri ve tutanağını Asayiş Şube Müdürlüğü'nden alınmasına dair kendisine bilgi verildiğini hatırlıyorum" dedi.

Pusat, o dönemde Asayiş Şube Müdürlüğü'nde R. isimli bir komiserin görev yaptığını, söz konusu telefon görüşmesinin de bu kişiyle yapılmış olabileceğini düşündüğünü ifade etti.

'HAZIR EKRAN GÖRÜNTÜLERİ BANA TESLİM EDİLDİ'

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gittiğinde E.D. isimli bir kişinin kendisine görüntüleri ve teslim tutanağını verdiğini anlatan Pusat, bu kişiyi daha önceden tanımadığını söyledi. Komiserinin talimatıyla bu görüntüleri henüz tamamlanmamış raporuna eklediğini savunan Pusat, "Ben bu sebeple raporuma bu görüntüleri ekledim ve raporumun giriş bölümünü de yine komiserim ile birlikte alelacele düzenledik" diye konuştu.

Rapordaki ekran görüntülerinin tamamını kendisinin hazırlamadığını, yalnızca iki ekran görüntüsünü aldığını, arkadaş listeleri ve beğenileri gösteren diğer görsellerin ise hazır halde kendisine teslim edildiğini belirten Pusat, daha sonra edindiği bilgiler doğrultusunda söz konusu görsellerin Doku'nun arkadaşı E.D. aracılığıyla alınmış olabileceğini değerlendirdiğini anlattı.

'BANA RESMEN TUZAK KURMUŞLAR'

Hazır görüntüleri rapora eklerken tedirgin olduğunu öne süren Pusat, ifadesinin devamında şunları söyledi:

"Şimdi anlıyorum ki Gülistan'ın E.D. isimli arkadaşını çağırıp, E.D. Gülistan'ın sanal medyada arkadaşı olduğu için arkadaş listelerinin, beğenilerinin dosyada yer alan diğer görsellerinin ekran görüntülerini almışlar ve bana raporu tanzim ettirmişler. Bana resmen tuzak kurmuşlar."

Komiseri O.M.Ö.'nün de kendisine teslim tutanağı bulunduğunu ve işlemlerin yasal olduğunu söylediğini iddia eden Pusat, "O.M.Ö. de benim hal ve hareketlerimden anlamış olacak ki bana 'korkma, görüntüleri ileten şahsın rızaen teslim tutanağı var' dedi. Ben de yasal zeminde hareket ettiğimi düşünerek bu raporu düzenledim. Şimdi anlıyorum ki bu şekilde tuzağa düşürülmüşüm" ifadelerini kullandı.

Savcılığın, Doku'nun sanal medya hesabındaki veri silme ve arkadaş engelleme işlemleri ile resmi kolluk raporu arasındaki bağlantıyı ve Pusat'ın iddialarını çok yönlü olarak araştırdığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı