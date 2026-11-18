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İngiltere Savunma Bakanlığı, 17 Kasım'da yaptığı resmi açıklamayla Ukrayna'ya yeni bir askeri yardım paketi sağlanacağını duyurdu. Karar, İngiltere Savunma Bakanı Wes Streeting'in Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında düzenlenen Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısında açıklandı.

Reuters'ın aktardığına göre İngiltere, Ukrayna'nın Rus hava saldırılarına karşı savunmasını güçlendirmek amacıyla 1000'den fazla kısa menzilli hava savunma füzesi ve fırlatma sistemi gönderecek.

Yeni askeri destek, özellikle kış aylarında Ukrayna şehirlerini ve kritik altyapıyı hedef alan saldırılara karşı kullanılacak.

İRAN TASARIMI ŞAHİD İHA'LARINA KARŞI KULLANILACAK

İngiltere Savunma Bakanlığının açıklamasına göre gönderilecek hava savunma sistemleri, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında kullandığı İran tasarımı, jet motorlu Şahid insansız hava araçlarına karşı daha önce etkili oldu.

Füzelerin İngiltere'nin Belfast kentindeki Thales tesislerinden temin edileceği belirtildi. Yardım paketinde ayrıca İngiltere ve Avrupa'dan sağlanacak 12'den fazla hava savunma radarı yer alıyor.

Radarların Ukrayna ordusuna yaklaşan hava saldırılarını daha erken tespit etme imkanı sağlaması hedefleniyor.

240 MİLYON STERLİNLİK ASKERİ YARDIM

İngiltere'nin açıkladığı yeni hava savunma paketinin toplam değeri 240 milyon sterlin, yaklaşık 317 milyon dolar olarak hesaplanıyor.

Söz konusu destek, İngiliz hükümetinin bütçede Ukrayna'nın kış aylarındaki acil savunma ihtiyaçları için ayırdığı 500 milyon sterlinlik kaynağın bir bölümünü oluşturuyor.

İngiltere, daha geniş kapsamlı askeri yardım taahhütleri çerçevesinde Ukrayna'ya toplam 10 milyar sterlinlik destek sağlamayı da hedefliyor.

FÜZELER ARALIK ORTASINDA TESLİM EDİLECEK

İngiliz hükümetinin açıklamasına göre yeni füzelerin, rampaların ve radarların Ukrayna'ya teslimatı aralık ayının ortasında başlayacak.

İngiltere, kış öncesinde Ukrayna'ya halihazırda 400 karadan havaya füze gönderdiğini bildirdi.

Yeni sevkiyatla Ukrayna'nın özellikle enerji tesislerini, şehirleri ve stratejik noktaları hedef alan Rus hava saldırılarına karşı savunma kapasitesinin artırılması amaçlanıyor.

"PUTİN KIŞI SİLAH OLARAK KULLANIYOR"

İngiltere Savunma Bakanı Wes Streeting, NATO karargahındaki toplantıda yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e sert sözlerle yüklendi.

Streeting, "Putin, Ukrayna'da kışı bir silah olarak kullanıyor" diyerek İngiltere'nin Ukrayna'ya yönelik desteğinin somut askeri kapasiteye dönüştürülmesi gerektiğini söyledi.

Ukrayna'nın Rus saldırılarına karşı savunmasını güçlendirmeyi sürdüreceklerini belirten Streeting, ülkesinin gerektiği sürece Kiev yönetiminin yanında olacağını ifade etti.

NATO KARARGAHINDA 50 ÜLKE BİR ARAYA GELDİ

Yeni yardım kararı, NATO'nun Brüksel'deki karargahında düzenlenen Ukrayna Savunma Temas Grubu'nun 37'nci toplantısında duyuruldu.

İngiltere Savunma Bakanı Wes Streeting ve Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius'un eş başkanlığındaki toplantıda yaklaşık 50 ülkenin temsilcileri Ukrayna'ya sağlanacak askeri desteği ele aldı.

Toplantıda hava savunma sistemleri, mühimmat sevkiyatları ve Ukrayna'nın kış aylarındaki askeri ihtiyaçları değerlendirildi.

UKRAYNA'YA GRIPEN SAVAŞ UÇAĞI DESTEĞİ DE GÜNDEMDE

İngiltere, İsveç ve Ukrayna arasında aynı gün İsveç yapımı Gripen savaş uçaklarının Ukrayna'ya sağlanmasına yönelik bir niyet mektubu da imzalandı.

Anlaşma, savaş uçaklarının teslimine ilişkin kesin bir takvim içermiyor. Ancak tarafların Ukrayna'nın hava savunma ve savaş uçağı kapasitesini güçlendirmek amacıyla iş birliğini ilerletmesini öngörüyor.

İngiltere Savunma Bakanlığı, Gripen programına yönelik daha önce 300 milyon avroluk yatırım desteği açıklandığını hatırlattı.

RUSYA'NIN KIŞ SALDIRILARINA KARŞI HAZIRLIK

İngiltere'nin yeni askeri yardım kararı, Rusya'nın Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik saldırılarının devam ettiği dönemde geldi.

The Kyiv Independent'ın haberine göre Rus saldırıları nedeniyle Ukrayna'da geniş çaplı elektrik kesintileri yaşandı. Başkent Kiev, kasım ayı başında savaşın başlamasından bu yana en ağır su kesintilerinden biriyle karşı karşıya kaldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de müttefiklerine hava savunma sistemlerinin teslimatını geciktirmeme çağrısında bulunmuştu.

İngiltere'nin açıkladığı yeni paketle Ukrayna'nın kış boyunca hava saldırılarına karşı savunmasının güçlendirilmesi hedefleniyor.

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