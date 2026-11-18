Güldür Güldür'ün Mesut'u Uğur Bilgin baba oldu! Oğluna Yusuf ismini verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
'Güldür Güldür Show'un Mesut'u Uğur Bilgin, 46 yaşında ilk kez baba olmanın mutluluğunu yaşadı. 2023 yılında evlendiği İrem Uslu ile oğulları Yusuf'u kucaklarına alan ünlü oyuncu, müjdeli haberi takipçileriyle paylaşarak kendisine gelen tebrik mesajlarına teşekkür etti.
- 'Güldür Güldür Show' programında Mesut karakterini canlandıran oyuncu Uğur Bilgin ilk kez baba oldu.
- Uğur Bilgin ve eşi İrem Uslu, dünyaya gelen erkek bebeklerine Yusuf adını verdi.
- Uğur Bilgin, 2023 yılında İrem Uslu ile evlenmişti.
'Güldür Güldür Show' programında canlandırdığı Mesut karakteriyle tanınan oyuncu Uğur Bilgin, ilk kez baba olmanın mutluluğunu yaşadı. 2023 yılında İrem Uslu ile dünyaevine giren 46 yaşındaki oyuncu, müjdeli haberi takipçileriyle paylaşırken oğluna verdiği ismi de açıkladı.
OĞLUNUN ADINI YUSUF KOYDU
Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Uğur Bilgin, eşi İrem Uslu ile ilk çocuklarını kucaklarına aldı. Çift, dünyaya gelen erkek bebeklerine Yusuf adını verdi.
"OĞLUMUZ ÇOK ŞÜKÜR DÜNYAYA GELDİ"
Baba olmanın sevincini paylaşan Bilgin, kendisine gönderilen tebrik mesajlarına da teşekkür etti.
Ünlü oyuncu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Oğlumuz çok şükür dünyaya geldi. Yüzlerce güzel mesaj aldık, hepsine dönmek mümkün değil. Tebrikleriniz ve güzel dilekleriniz için sonsuz teşekkürler."
2023 YILINDA EVLENMİŞLERDİ
'Güldür Güldür Show'daki Mesut karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Uğur Bilgin, 2023 yılında İrem Uslu ile nikâh masasına oturmuştu. Evliliklerini ilk çocuklarıyla taçlandıran çift, oğulları Yusuf'un dünyaya gelmesiyle ilk kez anne ve baba oldu.