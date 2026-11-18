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'Güldür Güldür Show' programında canlandırdığı Mesut karakteriyle tanınan oyuncu Uğur Bilgin, ilk kez baba olmanın mutluluğunu yaşadı. 2023 yılında İrem Uslu ile dünyaevine giren 46 yaşındaki oyuncu, müjdeli haberi takipçileriyle paylaşırken oğluna verdiği ismi de açıkladı.

OĞLUNUN ADINI YUSUF KOYDU

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Uğur Bilgin, eşi İrem Uslu ile ilk çocuklarını kucaklarına aldı. Çift, dünyaya gelen erkek bebeklerine Yusuf adını verdi.

"OĞLUMUZ ÇOK ŞÜKÜR DÜNYAYA GELDİ"

Baba olmanın sevincini paylaşan Bilgin, kendisine gönderilen tebrik mesajlarına da teşekkür etti.

Ünlü oyuncu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Oğlumuz çok şükür dünyaya geldi. Yüzlerce güzel mesaj aldık, hepsine dönmek mümkün değil. Tebrikleriniz ve güzel dilekleriniz için sonsuz teşekkürler."

2023 YILINDA EVLENMİŞLERDİ

'Güldür Güldür Show'daki Mesut karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Uğur Bilgin, 2023 yılında İrem Uslu ile nikâh masasına oturmuştu. Evliliklerini ilk çocuklarıyla taçlandıran çift, oğulları Yusuf'un dünyaya gelmesiyle ilk kez anne ve baba oldu.