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Ünlü şarkıcı Safiye Soyman, hayat arkadaşı Faik Öztürk ile çekilen fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Ancak fotoğrafta kullanılan yoğun filtre, ikilinin pozunun önüne geçti. Soyman'ın değişen görünümü takipçilerinin eleştirilerine neden oldu.

"ABLA BİRAZ ABARTMADIN MI?"

Safiye Soyman'ın paylaşımının ardından çok sayıda kullanıcı, fotoğraftaki filtre kullanımına ilişkin yorum yaptı. Özellikle sanatçının yüzündeki değişim dikkat çekti.

Paylaşımın altına gelen yorumlardan bazıları şöyle:

- "Abla biraz abartmadın mı sanki?"

- "Safiye kendini ne hale getirdin kız."

- "Seren Serengil'e hayransınız anladık artık."

- "Basmış Photoshop'un gözünü."

- "İyi de bu Safiye'ye hiç benzememiş, bu neyin yıkılmaz aşkı?"

Bazı takipçileri fotoğrafı eleştirirken bazıları da Soyman'a beğeni ve kalp emojileriyle destek verdi.