Galatasaray'ın eski yıldızı futbolu bıraktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bir dönem Galatasaray forması giyen dünyaca ünlü İspanyol futbolcu Juan Mata, 38 yaşında aktif futbol kariyerini noktaladığını açıkladı. Chelsea ve Manchester United gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giyen, sarı-kırmızılı takımla Süper Lig şampiyonluğu yaşayan deneyimli futbolcu, son olarak Avustralya'da Melbourne forması giyiyordu.
- Juan Mata, 38 yaşında profesyonel futbolculuk kariyerini sonlandırdı.
- Mata, 2022-2023 sezonunda Galatasaray formasıyla 18 resmi maçta 3 gol ve 2 asist yaptı ve Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.
- İspanya Milli Takımı'nda 41 kez forma giyen Mata, milli takım kariyerinde 10 gol attı.
Futbol kariyerine Real Madrid altyapısında başlayan Juan Mata, Valencia'da gösterdiği performansla Avrupa'nın önemli kulüplerinin dikkatini çekti. İspanyol yıldız, 2011 yılında 26,70 milyon euro bonservis bedeliyle Chelsea'ye transfer oldu. Londra ekibinde geçirdiği üç sezonun ardından 44,73 milyon euro karşılığında Manchester United'ın yolunu tutan Mata, İngiltere Premier Lig'de toplam 11 yıl forma giydi.
GALATASARAY'DA ŞAMPİYONLUK YAŞADI
Juan Mata, 2022 yılında bonservis bedeli ödenmeden Galatasaray'a transfer oldu. Sarı-kırmızılı formayı 2022-2023 sezonunda giyen İspanyol futbolcu, 18 resmi karşılaşmada 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Mata, Galatasaray'daki tek sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşayarak Türkiye kariyerini kupayla tamamladı.
GALATASARAY'DAN SONRA ÜÇ TAKIMDA OYNADI
Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra kariyerine farklı ülkelerde devam eden Mata, sırasıyla Japonya temsilcisi Vissel Kobe ile Avustralya ekipleri Western Sydney ve Melbourne formalarını giydi. Kariyerinin son dönemini Avustralya'da geçiren deneyimli orta saha oyuncusu, 38 yaşında profesyonel futbolculuk kariyerini sonlandırma kararı aldı.
İSPANYA MİLLİ TAKIMI'NDA 10 GOL ATTI
Kulüp kariyerinin yanı sıra İspanya Milli Takımı'nda da görev yapan Juan Mata, ülkesinin formasını 41 kez giydi. Deneyimli futbolcu, milli takım kariyerinde 10 gol kaydetti. Real Madrid altyapısından başlayıp Avrupa'nın önemli kulüplerine uzanan futbol yolculuğunu böylece noktaladı.
Yorumlar (2)
Kim bu?
İyi topçuydu , yeni hayatında başarılar
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