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Geçtiğimiz yıl Esra Erol'un programında ortaya çıkan ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran Cuma Doğan ile nişanlısının annesi Güldane arasındaki ilişki iddiası yeniden gündeme geldi. 21 yaşındaki Cuma Doğan'ın, cezaevinden akrabalarına gönderdiği mesajda tövbe ettiğini ve 5 vakit namaza başladığını söylediği öne sürüldü.

Geçtiğimiz yıl ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'un programına taşınan olayda, 21 yaşındaki Cuma Doğan'ın 47 yaşındaki nişanlısının annesi Güldane ile ilişki yaşadığı iddia edilmişti. İkilinin bu ilişkiden çocuk beklediği yönündeki iddialar da tartışmaları büyütmüştü. Programda ortaya çıkan gelişmelerin ardından Cuma Doğan ve Güldane gözaltına alınmış, iki isim çıkarıldıkları mahkemece nitelikli tehdit suçlamasıyla tutuklanmıştı.

CEZAEVİNDEN MESAJ GÖNDERDİ

Olayın üzerinden geçen sürenin ardından Cuma Doğan hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Doğan'ın cezaevinden akrabalarına gönderdiği mesajda geçmişte yaşadıklarından dolayı tövbe ettiğini ve 5 vakit namaz kılmaya başladığını söylediği öne sürüldü.

PİŞKİN SAVUNMA

İki ismin adliyedeki işlemleri devam ettiği sırada bekleme aşamasında samimi halleri dikkat çekmişti. Adliyeden çıkış yapılarak cezaevine götürüldükleri esnada ise Cuma Doğan, "Pişman mısınız?" sorusuna "Yok" cevabını vermişti.