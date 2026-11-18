Sosyal medya hesabından AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'yı Mardinli kimliği üzerinden hedef alan, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz, Aşı Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (EGE AGEM) Müdürlüğü görevinden alındı.

28 Şubat davasında ceza alan Kemal Gürüz'ün kardeşi olan Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'yı ve Mardinlileri hedef almış, "Mardinli kadının Çeşme sevdası. Bunlardan sadece midyeci olur" şeklindeki ifadeleri tepki çekmişti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, kendisi ile ilgili Türk Ceza Kanunu'nun 216/2 maddesince 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama' suçundan resen soruşturma başlattı.

Savcılıktan sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince yurtdışına çıkış yasağı ile adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Adnan Yüksel Gürüz, görev yaptığı üniversitedeki görevinden de oldu. Edinilen bilgiye göre Ege Üniversitesi Rektörülüğü, Gürüz'ü Aşı Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (EGE AGEM) Müdürlüğü görevinden aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı