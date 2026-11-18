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Türkiye'de işsizlik oranı, bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,1 puan artışla yüzde 8,1 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz-eylül dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı, bu yılın temmuz-eylül döneminde bir önceki çeyreğe göre 46 bin kişi artarak 2 milyon 870 bin kişi olarak tespit edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise 0,1 puan artışla yüzde 8,1 seviyesinde hesaplandı.

İşsizlik oranı, söz konusu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre 0,3 puan azaldı.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,8, kadınlarda yüzde 10,7 olarak ölçüldü.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,1 puanlık artışla yüzde 14,1 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 10,4, kadınlarda yüzde 21,3 olarak tahmin edildi.

TÜİK geçmişe dönük bazı çeyreklik işsizlik verilerinde revizyona da gitti.

Buna göre, çeyrekler itibarıyla mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları şöyle:

2023 2024 2025 2026 1. Çeyrek 10 8,9 8,2 8,2 2. Çeyrek 9,7 8,7 8,6 8 3. Çeyrek 9,2 8,7 8,4 8,1 4. Çeyrek 8,7 8,6 8,3

Kaynak: AA

(Sürecek)