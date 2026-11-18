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'Çocuklar Duymasın' dizisindeki Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ'un, İstanbul Bebek'teki Boğaz manzaralı dairesini 85 milyon TL'ye sattığı öne sürüldü. Daha önce evini sattığı yönündeki haberleri yalanlayan ünlü oyuncunun, yıllardır elinde tuttuğu dairesini bu kez elden çıkardığı belirtildi.

85 MİLYON TL'YE ALICI BULDU

Sabah yazarı Bülent Cankurt'un aktardığı bilgilere göre Pınar Altuğ, Bebek'te ünlü bir mekânın üst katında bulunan deniz manzaralı dairesini 85 milyon TL'ye sattı.

Ünlü oyuncunun satıştan yaklaşık 1,7 milyon dolar gelir elde ettiği ifade edildi.

DAHA ÖNCE SATIŞ HABERLERİNİ YALANLAMIŞTI

Pınar Altuğ'un aynı daireyi ocak ayında 2,5 milyon dolara sattığı iddia edilmişti. Ancak oyuncu, çıkan haberleri yalanlayarak şu açıklamayı yapmıştı:

"Hayır, satmadık. Birileri ilgilendi ama satış olmadı." Altuğ, söz konusu haberler için "Uydurulan haberlerde bugün" ifadelerini de kullanmıştı.

GÜRÜLTÜ NEDENİYLE EVİNDEN TAŞINMIŞTI

Pınar Altuğ, kızı Su'nun doğumunun ardından dairesinin altında bulunan mekândan gelen gürültü nedeniyle rahatsızlık yaşamıştı.

Sorunun çözülmesi için hukuki yollara başvuran oyuncu, istediği sonucu alamayınca yıllar önce evinden taşınmıştı.

Uzun süredir satış haberleriyle anılan dairenin 85 milyon TL'ye el değiştirdiği belirtilirken, Altuğ'un elde ettiği parayı nasıl değerlendireceği henüz bilinmiyor.