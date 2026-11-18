Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

6 yorum · Sen de yaz

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde bir vatandaş, tedavi için hastaneye götürdüğü oğluna yapılan muameleden şikâyetçi oldu. Doktorun kendileriyle iletişim kurmadığını belirten baba, yaşadığı duruma hastanede çektiği videoyla tepki gösterdi. Doktorun hastalara karşı daha anlayışlı ve ilgili davranması gerektiğini savunan vatandaş, sağlık hizmeti alırken karşılaştığı tutumu eleştirdi.

"İNSANLARA İYİ DAVRANMAK ZORUNDASIN"

Hastanede yaşadıklarına öfkelenen baba, çektiği videoda şu ifadeleri kullandı: "Sen burada babanın hayrına çalışmıyorsun. Sana kimse silah zoruyla bu mesleği seç demedi, sen kendin istedin. İnsanlara iyi davranmak zorundasın, bu senin görevin."

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi