Bursa Yıldırım'da araçların önünü kesen kadının otomobillere saldırısı kameraya yansıdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Davutdede Mahallesi'nde yoldan geçen araçların önünü kesen bir kadın, otomobillere saldırdı. Kadının hareketleri nedeniyle trafikte kısa süreli gerginlik yaşanırken, olay çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yoldan geçen araçların önünü kesen bir kadın, otomobillere saldırdı. Yaşanan gerginlik çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, merkez Yıldırım ilçesi Davutdede Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda ilerleyen araçların önüne çıkan kadın, sürücülerin geçişini engelleyerek otomobillere saldırdı. Kadının araçlara yönelik hareketleri nedeniyle trafikte kısa süreli gerginlik yaşandı.
Yaşanan olay çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı