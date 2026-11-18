İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında şüpheli sıfatıyla ifade veren eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi. AK Parti'nin 25 yıldır çeşitli siyasi mücadelelerden geçerek iktidarını sürdürdüğünü belirten Tayyar, parti içinde yaşandığını öne sürdüğü gelişmelere tepki gösterdi. Tayyar, "AK Parti'nin en muktedir olduğu dönemde artık kendi evlatlarına kumpas kurulabiliyorsa sözün bittiği yerdeyiz" ifadelerini kullandı.

FON SORUŞTURMASINDA ŞÜPHELİ SIFATIYLA İFADE VERDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması devam ederken, AK Parti'de üç dönem milletvekilliği yapan gazeteci Şamil Tayyar da Çağlayan Adliyesi'nde şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Tayyar'ın soruşturma kapsamında ifade vermesinin ardından yaptığı açıklama dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğrudan seslenen Tayyar, partisinin içinde bulunduğu duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"KEŞKE YÜZ YÜZE GÖRÜŞME İMKANIM OLSA"

Sosyal medya hesabından uzun bir mesaj yayımlayan Tayyar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yüz yüze görüşmek istediğini ancak bunun mümkün olmadığını belirtti. Paylaşımına "Sayın Cumhurbaşkanım" sözleriyle başlayan Tayyar, şu ifadeleri kullandı: "Bu paylaşımı, zatıalinize iletileceği umuduyla yazıyorum. Keşke yüz yüze görüşme imkanım olsa anlatabilseydim, olmadı. AK Parti'ye 25 yıldır gönül vermiş, şahsınıza ve partimize yönelik her siyasi suikast teşebbüsünde yanınızda dimdik durmaktan onur duymuş birisi olarak yazıyorum."

"SİZ YAKIN TARİHİN EN BÜYÜK DEVRİMCİSİNİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik desteğini vurgulayan Tayyar, mesajının devamında şu sözlere yer verdi: "Siz yakın tarihin en büyük devrimcisiniz. Türkiye'ye çağ atlattınız. Allah için sizi seviyoruz, saygımız ve muhabbetimiz sonsuzdur."

"AK PARTİ'Yİ DİLİM DİLİM DOĞRUYORLAR"

Paylaşımının devamında AK Parti'nin karşı karşıya olduğunu düşündüğü sorunlara değinen Tayyar, partiye yönelik içeriden ve dışarıdan girişimler bulunduğunu öne sürdü. Tayyar, "Ne var ki harici ve dahili bedhahlar AK Parti'yi dilim dilim doğruyor" ifadelerini kullandı.

"KENDİ EVLATLARINA KUMPAS KURULABİLİYORSA..."

AK Parti'nin 25 yıllık siyasi geçmişine işaret eden Tayyar, partisinin en güçlü olduğu dönemde kendi mensuplarına yönelik kumpaslar kurulduğunu iddia etti. Tayyar, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "25 yıldır vesayetle, muhtıralarla, darbelerle, operasyonlarla boğuşarak iktidarını sürdüren AK Parti'nin en muktedir olduğu dönemde artık kendi evlatlarına kumpas kurulabiliyorsa sözün bittiği yerdeyiz."

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi