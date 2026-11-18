Karadeniz Ereğli'de dönerci Ali E., iş yerinde uğradığı silahlı saldırıda öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak Karadeniz Ereğli'de dönerci Ali E., Meydanbaşı Caddesi'ndeki iş yerinde silahla vurularak öldürüldü. Saldırının ardından kaçan şüphelinin aracının ve plakasının tespit edildiği, çevre il ve ilçelerde yakalama çalışması başlatıldığı öğrenildi.
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde dönercilik yapan Ali E., iş yerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Saldırının ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çevre il ve ilçelerde de çalışma başlatıldı.
Olay, Karadeniz Ereğli ilçesi Meydanbaşı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iş yerinde döner kestiği sırada dükkana giren kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, Ali E.'ye arkasından silahla ateş açtı. Saldırgan ile Ali E. arasında boğuşma yaşandı. Kapıya doğru yönelen Ali E.'ye yeniden ateş eden şüpheli, başından vurduğu adamı olay yerinde bırakarak kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ali E.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürü Cihan Dalkılıç da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Ali E.'nin cenazesi, Cumhuriyet savcısının incelemesi sonrası Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Saldırganın kaçtığı aracın ve plakasının tespit edildiği öğrenilirken, polis ve jandarma ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Çevre il ve ilçelerdeki güvenlik birimleri de şüphelinin yakalanması için alarma geçirildi.