Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde boşanma aşamasında olduğu Veli Katrancı tarafından av tüfeğiyle vurulması nedeniyle iki bacağı ampute edilen Hatice Katrancı, aylar süren tedavisinin ardından hastaneden taburcu oldu. Uğradığı saldırıya ilişkin davanın yarın görülecek duruşmasına bir hayırseverin temin ettiği tekerlekli sandalyeyle katılacak olan kadın protez için destek bekliyor.

Fethiye'nin Tuzla Mahallesi'nde Hatice Katrancı (43) 24 Ocak'ta boşanma aşamasındaki Veli Katrancı (46) tarafından av tüfeğiyle bacaklarından vurularak, ağır yaralandı.

Saldırı üzerine gözaltına alınan ve sonrasında tutuklanan Veli Katrancı hakkında "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan Fethiye 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

İKİ BACAĞINI DA KAYBETTİ

Hastanede 3 hafta yoğun bakımda tedavi gören kadının sol bacağı diz altından ampute edildi. Sağ bacağının kurtarılması için 7,5 aylık yoğun tedavi süreci yürütüldü ancak saçmaların yol açtığı doku ve sinir kayıpları nedeniyle tedavi sağlanamaması üzerine Hatice Katrancı'nın sağ bacağı da ameliyatla diz altından ampute edildi.

DURUŞMAYA KENDİ İMKANLARIYLA GİDECEK

Aylarca süren hastane tedavisinin ardından taburcu edilen Hatice K, Fethiye 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yarın görülecek davanın üçüncü celsesine katılmaya hazırlanıyor.

Yaşadığı süreci anlatan Hatice K, duruşmaya katılabilmek için Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden akülü tekerlekli sandalye talebinde bulunduğunu ancak "bacaklarının yani sıra bir kolunun da olmaması gerektiği" belirtilerek, talebinin karşılanmadığını savundu.

Hatice K, ihtiyacının hastanede bir hayırsever tarafından temin edilen tekerlekli sandalyeyle giderildiğini belirterek, "Beni hayattan koparan kişiyle yüzleşmek için kendi imkanlarımla edindiğim tekerlekli sandalye ile duruşmaya gideceğim" dedi.

PROTEZ ÇOK PAHALI, NASIL KARŞILAYACAĞIMI BİLMİYORUM

Hatice K, şunları kaydetti:

"Duruşmaya gidebilmek için bile tekerlekli sandalyeyi kendi imkanlarımla buldum. Belediyeden istediğim akülü sandalye için bana tek kolumun olmaması gerektiği söylendi. Unutulmak istemiyorum. Protez için bacaklarımın iyileşmesi lazım, bunun için bir süre daha var. Ama protez çok pahalı, bunu nasıl karşılayacağımı bilmiyorum."

Böyle bir duruma düşmeyi hak etmediğini belirten Hatice K, tek istediğinin boşanmak olduğunu, bir kadının boşanmak istediği için başına bunların gelmemesi gerektiğini ifade ederek, protez bacak için herkesten destek beklediğini söyledi.

AVUKAT: MAHKEME HEYETİNİN GÖRMESİ ÖNEMLİ

Hatice K'nin avukatı Alev Öztürk ise tedavisi nedeniyle ilk iki duruşmada dinlenemeyen müvekkilinin beyanlarının yarınki duruşmada alınacağını bildirdi.

Birinci ve ikinci duruşma arasındaki süreçte müvekkilinin diğer bacağını da kaybettiğine dikkati çeken Öztürk, "Mahkeme heyetinin müvekkili bizzat görmesi ve dinlemesi bizim için çok önemli. Sanığın hak ettiği en ağır cezayı alması için her türlü mücadeleyi vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Öztürk, tüm kadınları ve kadın örgütlerini duruşma günü Fethiye Adliyesi'ne gelerek destek vermeye davet etti.

Kaynak: ANKA