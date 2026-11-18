Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

3 yorum · Sen de yaz

Yemen'de Husilere bağlı silahlı kişilerin, Suudi Arabistan destekli güçlerin mevzilerine yönelik saldırı düzenlediği belirtilen görüntüler paylaşıldı. Silahlı kişilerin sarp kayalıkları ve dik yamaçları terliklerle aşmaya çalışması dikkat çekerken dağlık bölgede yaşanan çatışma anları kameraya yansıdı.

TERLİKLERLE KAYALIKLARA TIRMANDILAR

Paylaşılan görüntülerde, Husilere bağlı olduğu belirtilen silahlı kişilerin zorlu dağlık arazide ilerlediği görülüyor. Dik yamaçlardan ve dar kayalık geçitlerden geçen kişilerin bir bölümünün ayaklarında terlik bulunması dikkat çekiyor.

MEVZİLERDE PATLAMALAR YAŞANDI

Görüntülerde, silahlı kişilerin dağlık bölgedeki hareketliliğinin yanı sıra hedef alınan mevzilerin çevresinde patlamalar meydana geldiği görülüyor. Saldırının Suudi Arabistan destekli güçlere yönelik gerçekleştirildiği belirtilirken çatışmada yaşanan can kaybına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

BABÜLMENDEP ÇEVRESİNDE ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

Husilerin 6 Kasım'da yayımladığı operasyon görüntülerinde, Babülmendep Boğazı'nın doğusundaki Kahbub Dağları'nda Suudi Arabistan destekli güçlerin mevzilerine saldırılar düzenlendiği belirtildi. Bölgede son haftalarda çatışmalar yoğunlaşırken Husilerin stratejik noktalarda ilerleme sağladığı bildirildi.

YEMEN'DE HUSİLER İLE HÜKÜMET GÜÇLERİ ARASINDA GERİLİM

Yemen'de İran destekli Husiler ile uluslararası alanda tanınan hükümete bağlı güçler arasındaki mücadele, ülkenin uzun yıllardır devam eden iç savaşının merkezinde yer alıyor. Başkent Sana dahil ülkenin kuzeybatısındaki geniş bölgeleri kontrol eden Husiler, Suudi Arabistan'ın desteklediği hükümet yanlısı güçlerle karşı karşıya bulunuyor. Çatışmaların yaşandığı dağlık bölgeler, stratejik geçiş noktalarını kontrol etmek isteyen taraflar açısından önem taşıyor.

YEMEN'DE ÇATIŞMALAR YENİDEN ŞİDDETLENDİ

Yemen'de 2022'de sağlanan ateşkesin ardından azalan çatışmalar, 2026'nın eylül ayından itibaren yeniden şiddetlendi. İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan destekli hükümet güçleri arasındaki mücadele, özellikle Kızıldeniz'i Aden Körfezi'ne bağlayan stratejik Babülmendep Boğazı çevresinde yoğunlaştı. Ekim ayında hükümet güçlerinin Kahbub Dağları'nda kontrol sağladığını açıklamasına rağmen bölgedeki çatışmalar sürdü. Kasım ayında taraflar yeniden karşılıklı ilerleme açıklamaları yaparken bölgenin kontrolü belirsizliğini korudu. Birleşmiş Milletler verilerine göre çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi yerinden edildi.