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Altın fiyatlarında yaşanan sert düşüş, dünyanın önde gelen yatırım bankalarından Goldman Sachs'ın beklentilerini değiştirdi. Banka, 2027 sonu için ons altın tahminini 4 bin 800 dolardan 4 bin 650 dolara indirirken, 5 bin 600 dolarlık rekor beklentisini 2028 yılının sonuna erteledi. Altındaki düşüşün devam edebileceğine işaret eden banka, yeniden yükseliş için ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikasına dikkat çekti.

ALTINDA REKOR BEKLENTİSİ ERTELENDİ

Altın piyasasında son dönemde yaşanan sert değer kaybı, uluslararası yatırım kuruluşlarının fiyat tahminlerine de yansıdı. Goldman Sachs, ons altının 2027 yılı sonuna ilişkin hedef fiyatını 150 dolar aşağı çekerek 4 bin 650 dolar olarak güncelledi.

Banka, daha önce 2027 yılı için öngördüğü 5 bin 600 dolarlık yeni rekor beklentisini ise 2028 yılının sonuna taşıdı.

Goldman Sachs stratejisti Lina Thomas ve ekibinin değerlendirmesinde, altın fiyatlarının önündeki en büyük engelin Fed'in sıkı para politikası olduğu belirtildi. Faizlerin yüksek seviyelerde kalmasının değerli metal üzerindeki baskıyı sürdürebileceği ifade edildi.

ALTINDAKİ KAYIP YÜZDE 11'E ULAŞTI

Ocak ayının sonunda yaklaşık 5 bin 600 dolarla tarihi zirvesini gören ons altın, sonraki aylarda sert bir düşüş yaşadı. Yapay zeka yatırımlarındaki büyüme, ABD tahvil faizlerinin yükselmesi ve faizlerin uzun süre yüksek kalacağı beklentisi, yatırımcıların altına yönelik ilgisini azalttı.

17 Kasım itibarıyla 3 bin 867 dolar seviyelerine kadar gerileyen ons altın, yıl genelinde yaklaşık yüzde 11 değer kaybetti.

Altındaki bu performans, değerli metalin son on yılı aşkın dönemin en sert yıllık kayıplarından birini yaşayabileceği ihtimalini gündeme getirdi.

FED'İN FAİZ KARARLARI BELİRLEYİCİ OLACAK

Goldman Sachs'ın altın tahminini değiştirmesinde ABD Merkez Bankasının faiz politikasına ilişkin beklentiler önemli rol oynadı.

Bankanın ana senaryosuna göre Fed'in Aralık 2026'da 25 baz puan, Mart 2027'de ise yeniden 25 baz puan faiz artırması bekleniyor. Eylül ayında gerçekleştirilen artışla birlikte faizlerin 2027'nin ilk çeyreğine kadar toplam üç kez yükseltilmesi öngörülüyor.

Fed Başkanı Kevin Warsh'ın enflasyonla mücadelede atılması gereken adımların henüz tamamlanmadığına yönelik açıklamaları ve son enflasyon verileri de sıkı para politikasının devam edebileceği beklentisini güçlendirdi.

Goldman Sachs, faiz indirimlerinin 2027'nin ikinci yarısında başlamasını ve 2028'in ilk döneminde de devam etmesini bekliyor.

ALTININ YENİDEN YÜKSELMESİ İÇİN İKİ ŞART

Goldman Sachs'a göre altın fiyatlarının yeniden güçlü bir yükseliş sürecine girebilmesi için Fed'in faiz indirimlerine başlaması ve Batılı yatırımcıların altın borsa yatırım fonlarına (ETF) yeniden yönelmesi gerekiyor.

Faiz getirisi bulunmayan altın, yüksek faiz ortamında yatırımcılar açısından cazibesini kaybedebiliyor. Bu nedenle faizlerin düşmesi, altına yönelik talebin yeniden artmasını sağlayabilecek gelişmeler arasında gösteriliyor.

Banka, söz konusu koşulların oluşması halinde ons altının 2028 yılının sonunda 5 bin 600 dolara ulaşabileceğini tahmin ediyor.

MERKEZ BANKALARININ ALTIN ALIMLARI DEVAM EDİYOR

Altın fiyatlarındaki düşüşe rağmen merkez bankalarının alımları piyasayı desteklemeyi sürdürüyor.

Goldman Sachs, merkez bankalarının 2026 ve 2027 yıllarında aylık ortalama 60 ton altın satın alacağını öngörüyor. Bu miktar, 2022 öncesindeki aylık 17 tonluk ortalamanın oldukça üzerinde bulunuyor.

Bankanın son üç aylık verilerine göre merkez bankalarının aylık altın alımları yaklaşık 85 tona ulaştı.

Özellikle Çin ve diğer gelişmekte olan ülkelerin rezervlerindeki altın payını artırma ihtimali, uzun vadeli talep beklentilerini destekliyor.

Ancak Goldman Sachs, merkez bankalarının alımlarının fiyatlardaki düşüşü sınırlayabileceğini, tek başına yeni bir yükseliş hareketi başlatmak için yeterli olmayabileceğini değerlendiriyor.

Bankaya göre altın piyasasında kalıcı bir toparlanma yaşanabilmesi için bireysel ve kurumsal yatırımcıların da yeniden altına yönelmesi gerekiyor.

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Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi