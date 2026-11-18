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Güney Afrika'nın Tembisa bölgesinde 32 yaşındaki bir erkeğe cinsel saldırıda bulundukları iddiasıyla 26 yaşındaki iki kadın gözaltına alındı. Bir barda tanıştığı kadınlarla alkol aldıktan sonra onların daveti üzerine bir eve giden adam, burada zorla soyularak cinsel saldırıya uğradığını öne sürdü.

BARDA TANIŞTIĞI KADINLARIN DAVETİNİ KABUL ETTİ

Polis tarafından aktarılan bilgilere göre 32 yaşındaki adam, Tembisa'daki bir barda iki kadınla tanıştı. Birlikte alkol alan üçlü, daha sonra kadınların Winnie Mandela bölgesinin 4. kısmında kiraladıkları odaya gitti. Adam, odaya girdikten sonra iki kadının kendisini zorla soyduğunu ve cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti.

EV SAHİBİ POLİSE GÖTÜRDÜ

İddiaya göre saldırıdan kaçmayı başaran adam, yaşadıklarını ev sahibine anlattı. Ev sahibi, mağdura eşlik ederek polis merkezine gitmesini ve şikayette bulunmasını sağladı. Şikayetin ardından harekete geçen polis, 26 yaşındaki iki şüpheliyi gözaltına aldı.

POLİSTEN MAĞDURA CESARET ÖVGÜSÜ

Güney Afrika polisi, yaşadığı olayı bildiren adamın cesaretini takdir etti. Yetkililer, cinsel şiddete maruz kalan birçok erkeğin utanma, toplum tarafından yargılanma ve kendilerine inanılmaması korkusuyla şikayette bulunmaktan çekindiğine dikkat çekti.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi